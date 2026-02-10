RTVE, forzada a ajustar su programación, retira la mitad de las emisiones de 'La Revuelta' en La 1 esta semana

'La Revuelta' de David Broncano tan solo se ofrecerá en un 50% en esta próxima semana del 9 al 13 de febrero; resultado de que La 1 de RTVE se verá obligada a trastocar de nuevo su programación regular con motivo de la retransmisión de la ida de las semifinales de Copa del Rey.

Estos decisivos encuentros deportivos se emitirán el miércoles 11 y el jueves 12 de febrero a partir de las 21:00 horas, siendo en esas dos jornadas cuando desaparecerá totalmente de la parrilla el formato producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa.

El miércoles se disputará el choque entre el Athletic de Bilbao y el Real Sociedad y el jueves el del Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Ambos partidos fijados entre las 21:00 y las 22:55 horas. Por tanto, 'La Revuelta' se queda sin hueco alguno en la programación.

Lo esperable es que el formato de Broncano y compañía hubiera saltado al prime time como ha ocurrido otras veces cuando se ha ofrecido un partido de fútbol en La 1 de RTVE durante su horario original. Sin embargo, como viene sucediendo de un tiempo a esta parte, la cadena ha preferido dejar fuera al espacio de humor y entrevistas.

Y en ello hay una explicación de peso. Por un lado, La 1 no quiere alterar el ritmo de emisión del concurso 'The Floor' el miércoles, y menos aún tras la tendencia alcista en audiencias que demostró en la entrega de la semana anterior (13,5%). Y por otro, no hay margen para la emisión de 'La Revuelta' el jueves ante la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026, que arrancará justo después del fútbol (22:55 horas). En resumen, el show liderado por David Broncano solo se podrá disfrutar este lunes 9 y martes 10 de febrero (21:45 horas).

Por otra parte, esos partidos de semifinales de Copa del Rey también causarán una alteración del tramo final de la parrilla vespertina. 'Aquí la tierra' no desaparecerá por completo a diferencia de 'La Revuelta', pero sí sufrirá un recorte de prácticamente el 50% de su duración porque La 1 de RTVE programará un previo al partido desde las 20:45 horas.

En consecuencia, el programa divulgativo conducido por Jacob Petrus tan solo se ofrecerá desde el final de 'Malas Lenguas' (20:25h.) hasta el comienzo del espacio que precede al partido durante el miércoles y jueves. Es decir, afrontará un tijeretazo de aproximadamente 15 minutos.

Así queda la programación del miércoles:

15:55 horas - 'Directo al grano'

17:35 horas - 'Valle Salvaje'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

20:45 horas - Fútbol. Copa del Rey: Athletic- Real Sociedad

22:55 horas - 'The Floor'

Así queda la programación del jueves: