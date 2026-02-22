RTVE cambia su programación habitual: La 1 deja fuera de su parrilla a 'La película de la semana' por esta serie de Movistar Plus+

Para acabar la semana, y justamente en la víspera del 45 aniversario del Golpe de Estado del 23-F, La 1 de RTVE estrenará la miniserie de Movistar Plus+ 'Anatomía de un instante', basada en la novela de Javier Cercas y dirigida por Alberto Rodríguez ('La isla mínima' y 'Grupo 7').

La cadena pública lanzará los cuatro capítulos en maratón a partir de las 22:00 horas, suponiendo un nuevo cambio de programación en la oferta nocturna dominical que deja fuera a 'La película de la semana' por segunda semana consecutiva. La ficción se enfrentará a 'Una nueva vida' en Antena 3, 'Cuarto milenio' en Cuatro, 'GH DÚO: Cuentas pendientes' en Telecinco y a una nueva entrega de 'Lo de Évole' en La Sexta, con Juan José Millás como protagonista.

Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo, que encabezan el elenco artístico de 'Anatomía de un instante', se meten en la piel de Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado respectivamente, siendo los únicos tres hombres que se mantuvieron sentados en sus asientos cuando Tejero, pistola en mano, irrumpió en el Congreso de los Diputados hace ahora 45 años.

¡Quieto todo el mundo!



El origen de esta historia es la imagen de un instante.



'Anatomía de un instante' se estrena en abierto de la mano de La 1 de RTVE tres meses después de su lanzamiento en Movistar Plus+ y tras haber sido considerada una de las mejores series del 2025. De hecho, fue la ganadora del Premio a Mejor Ficción en los Premios Forqué.

Y aunque en los Premios Feroz se fue de vacío, contó con hasta cinco nominaciones. Por si fuera poco, 'Anatomía de un instante' registró el mejor arranque de una serie original Movistar Plus+ de los tres últimos años, situándose entre las producciones con mayor seguimiento de la plataforma bajo demanda.

Con este movimiento de programación, La 1 de RTVE busca replicar el éxito del estreno de la película 'El 47'. El largometraje, dirigido por Marcel Barrena ('Mediterráneo'), basado en hechos reales y protagonizado por Eduard Fernández, Clara Segura, Salva Reina, Zoe Bonafonte, Carlos Cuevas, Vicente Romero, Betsy Túrnez, Óscar de la Fuente, David Verdaguer o Pep Ferrer, entre otros, anotó este sábado un gran 14,8% de cuota y más de 1,4 millones; imponiéndose al 10,5% de 'Atrapa un millón' en Antena 3 y al 8,6% de 'Got Talent' en Telecinco.

Así queda la programación nocturna de La 1 de RTVE este domingo 22 de febrero:

21:00 horas - 'Telediario 2'

22:00 horas - 'Anatomía de un instante' (Estreno en abierto)

00:50 horas - Somos cine: 'Solos en la noche'

Así es 'Anatomía de un instante'

Partiendo del golpe de Estado del 23F, ‘Anatomía de un instante’ analiza la Transición Española. Lo hace a través de la figura de tres hombres que, mientras todos se agachaban para ponerse a salvo cuando Antonio Tejero irrumpió en el Congreso, se mantuvieron sentados: el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez; Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España; y Gutiérrez Mellado, vicepresidente Primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa.

A través de estos tres hombres que lideraron el paso a la democracia y de los tres principales cabecillas del golpe, Tejero, Milans y Armada, la serie relata la cadena de eventos y de tensiones que llevaron al país a estar a punto de volver al régimen militar anterior.