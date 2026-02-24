Ricardo Arroyo ('La que se avecina') denuncia el "abandono" de sus compañeros tras dos años ingresado

Tras años alejado del foco mediático y su papel en 'La que se avecina', Ricardo Arroyo ha reaparecido este martes en 'El tiempo justo' para sincerarse sobre la condición de salud que le ha obligado a pausar su vida pública. En una conversación telefónica con el espacio conducido por Joaquín Prat, el actor que interpretaba a Vicente Maroto se ha abierto sobre su batalla contra el agotamiento extremo y la ansiedad acumuladas que lo han llevado a estar dos años ingresado.

"Me pudo el estrés. Llegó un momento en que dije: 'Hasta aquí", ha comenzado explicando el de Barcelona sobre el momento en el que colapsó por completo tras pasar por Urgencias y varios centros especializados hasta acabar ingresado en una "clínica de descanso" en la que se está centrando en su rehabilitación para "ser un tío normal".

El actor ha explicado en el espacio de Telecinco que este desgaste de salud se produjo tras años marcados por jornadas de trabajo intensivo sin margen para descansar. Cabe recordar que Ricardo Arroyo encadenó su aparición en la última temporada de 'Aquí no hay quién viva' en 2005 con el inicio de 'La que se avecina', donde ha participado ininterrumpidamente durante 13 temporadas hasta reducir su tiempo en pantalla de cara a su salida en la temporada 15 (2024).

Ricardo Arroyo se sincera sobre su revés de salud y el motivo tras su desaparición: "Mi lucha es por salir"

Ricardo Arroyo habla con 'El tiempo justo'

"Tengo que andar con cuidado, los pasos, que no me maree. He tenido casi 20 caídas en la calle", ha llegado a explicar el intérprete en su conversación con el equipo de 'El tiempo justo', explicando también los motivos de su severo desgaste. "No ha sido la fama, ha sido la prisa. El estar trabajando un día, llegar a casa a las 8 o 9 de la noche, ponerte a cenar, ponerte a estudiar y levantarte al día siguiente a las 6 o las 7 de la mañana para ir a trabajar", ha asegurado, achacando su deterioro a las exhaustivas cargas de trabajo en los rodajes.

A su vez, no ha evitado lanzar un dardo a los que fueron sus compañeros de ficción, asegurando sentirse "abandonado" tras su salida de 'La que se avecina'. "Aquí, cuando tienes popularidad o estás trabajando, eres la hostia; en cuanto desapareces del grupo, nadie se acuerda de ti. Te sientes abandonado", ha explicado Ricardo Arroyo, que sin embargo no contempla su retirada definitiva del mundo de la interpretación.

"No doy por hecho el no volver. Hombre, lo echo de menos, claro que lo echo de menos. Hablar con Alberto, con Laura, los directores… Estoy seguro de que contarían conmigo", ha aclarado el actor, adelantando un regreso al universo de los hermanos Caballero que no pasaría por recuperar su personaje en 'La que se avecina', pues su paso por la serie finalizó con la muerte de Vicente Maroto. Aunque podría sumarse a algunos de los otros proyectos del dúo de creadores.

"Mi lucha es por salir", ha asegurado Ricardo Arroyo, que tiene como principal objetivo recuperar su estabilidad y abandonar la clínica en la que lleva más de dos años ingresado y cuya tarifa mensual asciende a los 3.000. "Me falta tener memoria, de todo, ser un tío normal", ha explicado el actor, adelantando que se encuentra "cada vez mejor".