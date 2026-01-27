Actualidad

Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, confirma si va a nevar en Madrid capital en las próximas horas ante el aviso amarillo

por Roberto Jiménez

El meteorólogo Martín Barreiro ha alertado del temporal de lluvia y nieve previsto para este miércoles con la borrasca Kristin.

Martín Barreiro en 'Directo al grano'.
Martín Barreiro en 'Directo al grano'. | TVE

El torrente de borrascas que se han acumulado en las últimas semanas sigue causando estragos. Y lejos de mejorar, parece que el temporal irá a más este miércoles. O eso es lo que ha avanzado Martín Barreiro en 'Directo al grano' después de que el programa se hiciera eco de cómo está afectando la borrasca Joseph a Pontevedra o a Menorca.

"La nueva borrasca Kristin es de gran impacto otra vez, pequeña, pero muy muy intensa y nos va a dejar además descenso de la cota de nieve. Mañana podemos amanecer en muchas ciudades de la mitad norte, todas las capitales de Castilla y León, en la meseta sur puede nevar en Cuenca, y en Teruel o en Huesca", empezaba avanzando Martín Barreiro.

Pero además el meteorólogo de TVE se ha atrevido a pronosticar que podría nevar en Madrid este miércoles 27 de enero. "Yo no descartaría incluso que cayese un poco de nieve en la comunidad de Madrid y en concreto en el área metropolitana", exponía Martín Barreiro. "Hay aviso amarillo aquí por esas nevadas. Entre 2 y 3 centímetros pero puede caer algo", añadía.

Después, Martín Barreiro alertaba de que "se esperan muchos días de borrascas" pidiendo mucha paciencia a los espectadores. "Cada vez se nota más el frío y eso hace que baje más la cota de nieve. Hay avisos por lluvia en centro y sur y hoy por nieve en el noroeste de Galicia y de Castilla y León", seguía diciendo.

"Y para mañana hablamos de nevadas en ciudades, obviamente en otras muchas zonas. Pero destacamos las capitales de provincia de la mitad norte y en la meseta sur. Y os mostramos aquí la acumulación prevista de nieve posible. 4 centímetros en Valladolid, 8 en Palencia, 7 en Soria, 5 en Cuenca y 6 en Ávila", proseguía relatando Barreiro.

Pero tal y como ya había avanzado previamente, esta nieve podría llegar incluso al centro. "Avisos naranjas en Castilla y León, amarillos en la comunidad de Madrid, área metropolitana incluida", concluía el presentador de 'El Tiempo' en su visita a 'Directo al grano'.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

Archivado en

· ·

Más Información

Rosemary Alker en 'El tiempo'.

Rosemary Alker, meteoróloga de Mediaset, advierte de un carrusel de borrascas y dónde va a llover con fuerza

Roberto Jiménez
Jacob Petrus en 'Malas Lenguas'.

Jacob Petrus, meteorólogo de TVE, pronostica la nieve que se avecina en "muchas áreas de España" el fin de semana

Roberto Jiménez

Últimas noticias