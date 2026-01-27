Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, confirma si va a nevar en Madrid capital en las próximas horas ante el aviso amarillo

El torrente de borrascas que se han acumulado en las últimas semanas sigue causando estragos. Y lejos de mejorar, parece que el temporal irá a más este miércoles. O eso es lo que ha avanzado Martín Barreiro en 'Directo al grano' después de que el programa se hiciera eco de cómo está afectando la borrasca Joseph a Pontevedra o a Menorca.

"La nueva borrasca Kristin es de gran impacto otra vez, pequeña, pero muy muy intensa y nos va a dejar además descenso de la cota de nieve. Mañana podemos amanecer en muchas ciudades de la mitad norte, todas las capitales de Castilla y León, en la meseta sur puede nevar en Cuenca, y en Teruel o en Huesca", empezaba avanzando Martín Barreiro.

Pero además el meteorólogo de TVE se ha atrevido a pronosticar que podría nevar en Madrid este miércoles 27 de enero. "Yo no descartaría incluso que cayese un poco de nieve en la comunidad de Madrid y en concreto en el área metropolitana", exponía Martín Barreiro. "Hay aviso amarillo aquí por esas nevadas. Entre 2 y 3 centímetros pero puede caer algo", añadía.

Después, Martín Barreiro alertaba de que "se esperan muchos días de borrascas" pidiendo mucha paciencia a los espectadores. "Cada vez se nota más el frío y eso hace que baje más la cota de nieve. Hay avisos por lluvia en centro y sur y hoy por nieve en el noroeste de Galicia y de Castilla y León", seguía diciendo.

"Y para mañana hablamos de nevadas en ciudades, obviamente en otras muchas zonas. Pero destacamos las capitales de provincia de la mitad norte y en la meseta sur. Y os mostramos aquí la acumulación prevista de nieve posible. 4 centímetros en Valladolid, 8 en Palencia, 7 en Soria, 5 en Cuenca y 6 en Ávila", proseguía relatando Barreiro.

Pero tal y como ya había avanzado previamente, esta nieve podría llegar incluso al centro. "Avisos naranjas en Castilla y León, amarillos en la comunidad de Madrid, área metropolitana incluida", concluía el presentador de 'El Tiempo' en su visita a 'Directo al grano'.