Las cadenas de TV levantan su programación de este sábado por el ataque de EEUU a Venezuela: todos los especiales informativos

La madrugada del 2 al 3 de enero, EEUU ha cometido un ataque militar a gran escala en Venezuela con múltiples explosiones y vuelos de aeronaves sobre Caracas y otras regiones del país. Asimismo, según ha informado Donald Trump, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su mujer han sido capturados.
Ante este suceso internacional de gran calado, las cadenas de televisión han levantado su programación con especiales informativos para cubrir en directo la última hora de este ataque militar en Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump.
La 1: especial desde primera hora con el Canal 24 horas y especial informativo
La primera cadena en reaccionar ha sido RTVE, que ha aprovechado la emisión en simulcast con el Canal 24 horas para ofrecer desde primera hora de la mañana boletines informativos informando de todo lo sucedido en Venezuela con Igor Gómez y Olga Lambea como presentadores por el que han pasado diferentes analistas y periodistas que han ido comentando la situación.
A las 13:00 horas, La 1 y el Canal 24 horas han arrancado un especial informativo con Lourdes Maldonado y Marc Sala, que se ha alargado hasta el comienzo del 'Telediario Fin de Semana' levantando así toda la programación matinal haciendo desaparecer tanto las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele' como 'D Corazón'.
Pero además, La 1 de TVE también ha decidido levantar la programación de tarde y seguir con el informativo especial justo después del 'Telediario Fin de Semana' de manera indefinida para cubrir en directo la comparecencia de Donald Trump prevista para las 17:00 horas de la tarde, hora española.
Por otro lado, La 1 de TVE ha anunciado que por la noche ofrecerá otro especial informativo justo después del 'Telediario' con Pepa Bueno y Javier Gutiérrez Nogales como presentadores.
Antena 3: especial de 'Antena 3 Noticias' con Matías Prats
Por su parte, Antena 3 ha sido la primera cadena en reaccionar al emitir en torno a las 11:00 horas un avance informativo con Matías Prats interrumpiendo la reposición de 'Los Más' para informar a los espectadores de la situación crítica que se atraviesa en Venezuela.
Después, en torno a las 12:30 horas, Antena 3 optaba por sustituir las reposiciones de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' y de 'La ruleta de la suerte' para ofrecer un especial de 'Antena 3 Noticias' con Matías Prats, que ha dado después el relevo a 'Antena 3 Noticias Fin de Semana'.
La Sexta: especiales de 'Al rojo vivo' y 'La Sexta Xplica'
La otra cadena de Atresmedia, La Sexta, todo un referente en información esperaba a las 12:00 horas para comenzar un especial de 'Al rojo vivo' con Antonio García Ferreras como presentador junto a Inés García Caballo y varios expertos y periodistas para analizar todo el ataque militar de EEUU en Venezuela.
Después, 'La Sexta Noticias' ha continuado con toda la información de última hora. Asimismo, la cadena ha anunciado que por la noche ofrecerá una edición especial de 'La Sexta Xplica' con José Yélamo a partir de las 21:25 horas. Cabe destacar que el programa iba a descansar esta semana y la cadena tenía programado la emisión de 'El contratista' y 'El último boy scout'.
Telecinco: Carlos Franganillo interrumpe la programación y presenta 'Informativos Telecinco'
Mediaset una vez más ha sido el grupo que menos ha cambiado su programación. Así, Cuatro no interrumpía su programación matinal y seguía emitiendo reposiciones de 'Viajeros Cuatro'. Mientras que Telecinco ofrecía un avance informativo en torno a las 11:55 horas con Carmen Corazzini como presentadora.
Poco después, en torno a las 13:30 horas, Carlos Franganillo interrumpía la emisión de '¡Vaya fama' para ofrecer un avance informativo. Después, el director de 'Informativos Telecinco' se ha encargado de conducir también la edición de fin de semana en relevo de María Casado.
