La organización de 'GH DÚO' anuncia el abandono de Antonio Canales por una causa de fuerza mayor ajena al reality

A escasas horas de la emisión de la gala especial de salvación de 'GH DÚO 4' con Jorge Javier Vázquez al frente, la cuenta oficial del reality ha emitido un comunicado de última hora informando del abandono de Antonio Canales.

"Lamentamos comunicad que Antonio Canales ha finalizado su participación en el concurso por causa de fuerza mayor ajena al programa", empiezan señalando en el texto, dejando claro que la marcha del bailaor no tiene nada que ver con la convivencia en la casa de Tres Cantos.

Asimismo, desde 'GH DÚO 4' le envían todo el ánimo, dando a entender que la salida de Antonio Canales podría tener que ver con algún asunto familiar delicado. "Le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. La casa de 'GH DÚO' siempre estará abierta para él", concluyen en dicho comunicado.

Habrá que esperar a la emisión de la gala con Jorge Javier Vázquez en Telecinco para conocer algún detalle más sobre este inesperado abandono y ver la reacción de los compañeros al adiós forzoso de Canales, que el Súper les ha trasladado a continuación.

'GH DÚO' se triplica en las noches de Telecinco

Así, este martes Telecinco emitirá 'GH DÚO: La salvación', una tercera gala con Jorge Javier Vázquez en la que dos de los cinco nominados de esta semana serán salvados. Los dos menos votados por la audiencia saldrán de la lista de candidatos a abandonar la casa. Cabe recordar que los nominados son belén Rodríguez, Carmen Borrego, Carlos Lozano, Cristina Piaget y John Guts.

Además, el reality celebrará la primera curva de la vida, dinámica en la que uno de los cinco nominados compartirá los momentos que han marcado su trayectoria vital. El público, con sus votos en directo durante el programa, será el encargado de elegir al protagonista.

Los nominados podrán escuchar también los alegatos en favor de su continuidad en el reality, que serán pronunciados por sus familiares o amigos.

Por último, la gala, que ofrecerá la última hora de la intensa convivencia que están llevando a cabo los 15 concursantes, ofrecerá la resolución de la prueba semanal, ‘La Tierra es redonda’. En caso de superarla, lograrán más comida que les permitirá paliar la reducción del sustento producto de la sanción que recibieron el pasado jueves.