Los 10 estrenos de películas que ver este fin de semana en Netflix, Movistar+ o Prime Video del 12 al 14 de diciembre

Ya estamos en la mitad del mes de diciembre, y los grandes estrenos del streaming van llegado a puñados. Porque se acerca la Navidad, y hay que estar preparados para tener muchas películas para ver en familia, en estos días de celebraciones y cenas con gente que hace casi un año que no vemos. Pero también queremos quedarnos solos en casa un tiempo, ¿verdad? Para disfrutar de historias que nos hagan olvidar un poco lo difícil que está la vida ahí fuera. Y para eso está esta lista, con los mejores títulos que podemos encontrar en Netflix, Prime Video, Disney Plus o Movistar Plus+.

Para abrir boca tenemos la nueva entrega de 'Puñales por la espalda', ya la tercera, con Daniel Craig regresando una vez más al papel del detective Benoit Blanc. Le echábamos de menos, ¿verdad? Misterio a lo Agatha Christie, perfecto para esta época.

Aunque si buscamos precisamente algo acorde a las Navidades, ahí tenemos la película 'Navidades en Baltimore'. No hace falta mucha presentación, ¿verdad? También tendremos 'Merv', una comedia romántica con un perrito como protagonista, o una de las grandes sorpresas de 2025, que no es otra que 'F1: La película', con Brad Pitt y Javier Bardem.

Además, este fin de semana vivimos el regreso a Amazon Prime Video de una de las escritoras del momento, Mercedes Ron, autora de la saga 'Culpables', y que ahora llega con su nueva adaptación: 'Dímelo bajito'.

Puñales por la espalda: De entre los muertos

Sinopsis: El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia.

'Puñales por la espalda', esa especie de Cluedo moderno que se estrenó allá por 2019, fue tan popular, que Netflix se dejó la billetera para asegurase sus dos secuelas. Es decir, pagó 450 millones por ellas. Y no solo la plataforma ha dejado claro el éxito de esta franquicia, sino los actores y actrices que quieren participar de este particular universo creado por Rian Johnson. En esta tercera entrega tenemos, junto a Daniel Craig, que vuelve a dar vida a Benoit Blanc, a Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Glenn Close, Josh Brolin, Jeremy Renner, Thomas Haden Church, Kerry Washington, Jeremy Renner, Mila Kunis y Daryl McCormack. Un reparto a la altura de muy pocas producciones.

"Me encanta todo lo relacionado con los 'whodunnits', pero una de las cosas que más me gusta es lo maleable que es el género. Hay todo un espectro tonal, desde Carr hasta Christie, y poder explorar esa gama es una de las cosas más emocionantes de hacer películas de Benoit Blanc", comentó el director en su cuenta de Twitter. Sin duda, uno de los estrenos más esperados de este 2025. Y no hay mejor forma de terminar el año que con un misterio así.

Plataforma: Netflix

Merv

Sinopsis: Una pareja recién separada se lleva al perro que comparten a un viaje de vacaciones para animarlo, pero acaban reconectando románticamente.

¿Películas con perros? Siempre es un 'sí'. Además, un 'sí' rotundo. Siempre y cuando no sea 'Hachiko' y nos haga llorar a moco tendido durante hora y media. En este caso, encontramos una comedia romántica de Prime Video con Charlie Cox y Zooey Deschanel. El primero, 'Daredevil' en Marvel. La segunda, la recordamos por películas como '500 días juntos' o la serie de 'The New Girl'.

Jessica Swale se encarga de la dirección, y es que cómo no vamos a querer a un perrito que se ha deprimido tras la separación de la pareja que le había adoptado. "Gus [así se llama el perro en la realidad] tiene una de esas caras que parece sonreír a veces y estar triste a veces", explicó Charlie Cox en una entrevista para People. "Obviamente, hay muchas escenas en las que le hablaba a 'Merv' en voz alta y él simplemente me miraba. Realmente sentí que estaba escuchando mis palabras".

Plataforma: Prime Video

Shadow Force

Sinopsis: Con una recompensa por sus cabezas, una pareja huye con su hijo para escapar de su antigua organización: una unidad de operaciones en la sombra que ha sido enviada para liquidarlos.

Kerry Washington y Omar Sy son los protagonistas de esta película de acción que, tras su paso por cines, llega a Prime Video. Joe Carnahan, que ya se encargara de la adaptación de 'El equipo A', dirige esta comedia en la línea de otras similares como 'Plan en familia', con Mark Wahlberg, o 'De vuelta en accion', con Cameron Díaz. "Una de las cosas geniales de este proyecto es que, tras encontrar al Isaac (el hijo de la pareja) perfecto, eso abrió la película para convertirla en algo global. Se trata de una pareja negra, del amor negro y de una familia negra… pero en todo el mundo y a través de numerosos idiomas", contó Kerry Washington, que también ejerce de productora, para Revolt. También aparece por ahí la ganadora del Oscar Da'Vine Joy Randolph, y eterna detective en 'Solo asesinatos en el edificio'.

Plataforma: Prime Video

Dímelo bajito

Sinopsis: Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control... o eso pensaba: no estaba en sus planes que los hermanos Di Bianco volvieran de nuevo a darle la vuelta a su mundo. Hace 7 años Thiago fue el que le dio su primer beso. Y Taylor, el que siempre la protegió. El inesperado regreso de los hermanos sume la aparentemente perfecta vida de Kami en el caos. Ya no es la niña inocente que ellos conocían: desde que se fueron, parece que nadie puede realmente acceder a ella. Nadie excepto ellos. ¿Podrá Kami resistirse a la simple presencia de Thiago? ¿Qué pasará cuando Taylor empiece a mirarla de manera diferente? ¿Explotará todo en mil pedazos una vez más?

Mercedes Ron es una de las autoras literarias más vendidas de la actualidad. Sobre todo gracias a su saga 'Culpables'. Es decir, 'Culpa tuya', 'Culpa mía' y 'Culpa nuestra'. Esta trilogía de libros ha sido adaptada en películas en Prime Video, y han sido un éxito absoluto para la plataforma, lanzando al estrellato a sus protagonistas Nicole Wallace y Gabriel Guevara. E incluso teniendo una adaptación en inglés, cambiando el rodaje en España por las inglesas calles de Londres en 'Your fault'. A la espera de que nos llegue la adaptación de otras dos obras de la autora, la bilogía Enfrentados (conformada por 'Marfil' y 'Ébano'), y que contará con Ester Expósito, ahora tendremos la primera de las tres entregas de 'Dímelo bajito'.

Alicia Falcó ('El refugio atómico'), Fernando Lindez ('Élite') y Diego Vidales ('Mariliendre') son los protagonistas de esta nueva película de Prime Video que promete ser un auténtico éxito.

Plataforma: Prime Video

Navidad en Baltimore

Sinopsis: Después de romperse un diente por accidente en Nochebuena, un hombre se embarca en un romance inesperado con su dentista de urgencias mientras exploran Baltimore juntos en plena Navidad.

Jay Duplass firma la película más extraña de esas Navidades. Es decir, ¿quién iba a pensar que un dentista, una de las cosas que más odiamos (porque no se pasa nada bien, ni durante la consulta, ni luego al tener que pagar), iba a dar juego para una nueva película navideña? Sorprendente, ¿verdad? Así es la premisa de 'Navidad en Baltimore', con un hombre enamorándose de su dentista de urgencias, a la que da vida Liz Larsen.

"Es una travesía por Baltimore en Nochebuena", comenta Duplass en una entrevista para IndieWire. "A ambos los dejaron fuera de las celebraciones familiares, y todo apunta a que será la peor Navidad de la historia. La película gira alrededor de esta alianza poco común, forjada al quedar atrapados juntos en Nochebuena mientras intentan descubrir si pueden exprimir algo de luz de unos limones bastante agrios. Hay una escena de robo de bajo voltaje en la que él tiene que rescatar su Cadillac destartalado de un depósito de remolque que cerró por las fiestas".

Plataforma: Movistar Plus+

F1: La película

Sinopsis: Sonny Hayes fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990, hasta que un accidente en la pista acabó prácticamente con su carrera. Treinta años después es un piloto nómada a sueldo al que contacta su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes, propietario de un equipo de Fórmula 1 al borde de la quiebra. Rubén convence a Sonny para volver a la categoría reina del automovilismo y tener una última oportunidad para salvar al equipo. Su compañero será el novato Joshua Pearce, el piloto estrella del equipo, que está decidido a imponer su propio ritmo.

Joseph Kosinski fue el encargado de revitalizar 'Top Gun' con su secuela, casi tres décadas después, uniendo un Tom Cruise que ha emergido como el salvador que el cine necesita en los últimos años. Aquí, Kosinski se une a Brad Pitt para hacer la película definitiva sobre la Fórmula 1, además de contar con Javier Bardem como el propietario de uno de los equipos de la película. Una auténtica sorpresa de 2025, que se volvió un éxito en taquilla, recaudando más de 650 millones, con un presupuesto de cerca de 250. Además, suena con fuerza para la temporada de premios como Mejor Película.

Visualmente es apabullante, y no te deja ni un solo segundo respiro. Brad Pitt vuelve a demostrar que es un buen reclamo para taquilla, y Kosinski, que entiende el nuevo cine como nadie. "Buscábamos crear la película de carreras más auténtica, realista y verosímil que se haya hecho jamás", comentó el director en una entrevista para GQ España.

Plataforma: AppleTV

La trama fenicia

Sinopsis: El magnate Zsa-zsa Korda es un rico empresario europeo que se ve envuelto en una trama de espionaje junto a su hija Liesl, una monja con la que mantiene una relación difícil y a la quiere dejar el negocio familiar.

Wes Anderson, sin lugar a dudas, ha creado una personalidad diferente a cualquiera que conozcamos en el mundo del cine. Su estilo visual se ha ido perfeccionando según avanzaban sus películas, y el boom llegó con 'El gran Hotel Budapest', que puso al público y a la crítica en el mismo bando. Tras esa gran obra, han llegado otras historias menores, con 'Asteroid City' siendo la más masacrada por la crítica. 'La trama fenicia' recupera al mejor Anderson, pero eso implica que nos encontremos todos sus clichés y sus historias a veces sin sentido. Aquí tenemos a Benicio del Toro cargando la película a sus espaldas. Pero adolece de mal ritmo, y de un guion demasiado pobre, con escenas que duran hasta la extenuación. No es el Wes Anderson que recordamos, ni de lejos, pero parece que está volviendo a encontrar su camino.

Plataforma: SkyShowtime

Un lugar tranquilo. Día 1

Sinopsis: Una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión, en la ciudad de Nueva York, por criaturas alienígenas sedientas de sangre y con oídos ultrasónicos.

'Un lugar tranquilo' cambió las reglas del juego en cuanto al cine de terror se refiere. Nos trajo el silencio, y nunca mejor dicho. La película dirigida por John Krasinski, acompañado en el reparto por Emily Blunt, triunfó en taquilla y dio pie a una secuela que, aunque un poco inferior, mantuvo el interés en la saga. Ahora, mientras esperamos la tercera parte, podemos disfrutar de esta precuela con Lupita Nyong'o y Joseph Quinn. Una entrega más intimista, más profunda, con una protagonista tratando de llegar a la pizzería donde comía con su padre de pequeña. No aporta nada nuevo al canon de la saga, pero sí nos deja una historia profunda y con mucho corazón.

"Sentí mucho miedo de tener que regresar a ese momento... Mi personaje se enfrenta a su mortalidad, incluso antes del apocalipsis, y su vida se le escapa de los manos", contó en una entrevista para People. "Fue desalentador tener que llegar ahí, psicológica y emocionalmente. Sin embargo, al final, fue muy terapéutico, porque no hacía muchos años que había vivido la muerte de Chadwick Boseman, que me conmocionó profundamente".

Plataforma: Movistar Plus+

La casa al final de la curva

Sinopsis: Josh, un padre de familia, presencia un brutal accidente de tráfico en la curva cerrada frente a su casa. El hecho genera una gran conmoción en el hombre, que empieza a desarrollar una obsesión enfermiza por salvar las vidas de víctimas de accidentes automovilísticos. Una peligrosa obsesión que le llevará a sobrepasar límites insospechados, poniendo en riesgo, incluso, el bienestar de su mujer e hijo.

Ben Foster y Cobie Smulders ('Cómo conocí a vuestra madre') protagonizan uno de los thrillers más atípicos de los últimos años. Una pareja que vive en la casa de sus sueños, pero está situada en una carretera tan peligrosa, que no dejan de suceder accidentes en la puerta casi de su hogar. ¿Y cuál es la solución? Que, en vez de mudarse a otro sitio, el protagonista, Josh, se obsesiona no solo con salvar a la gente, sino con los propios accidentes. Una actitud rallando lo enfermizo que pondrá toda su vida del revés (y la de su familia).

"Lo que más me llamó del guion fue que lo leí como una sátira de la masculinidad moderna. Me pareció que Josh era un personaje reconocible, pero increíblemente inquietante; un hombre casi invisible que va dormido por su vida y se despierta cuando empiezan a ocurrir esos accidentes delante de su casa. Josh es un hombre ordinario, el vecino de al lado, el que te encuentras en la iglesia, en el supermercado, en el trabajo", explicó Ben Foster en una entrevista para Gentleman.

Plataforma: Movistar Plus+

Indomables

Sinopsis: Años 50. Los recién casados ​​Muriel y Lee dejan su hogar en Kansas para comenzar una nueva vida en San Diego, con trabajos estables y una casa en la que pueden formar una familia. Mientras tanto, el hermano de Lee, Julius, regresa de la Guerra de Corea sin ningún plan de futuro. Con talento para el póquer, termina en Las Vegas. Durante este tiempo, Muriel y Julius se escriben, aunque ninguno se da cuenta de lo mucho que tienen en común. Aburrida de servir mesas, Muriel comienza a apostar en las carreras de caballos en secreto... y a ganar. Muriel y Julius se encontrarán en viajes paralelos que involucran transgresiones clandestinas que podrían ponerlos en un peligro mayor del que ninguno de los dos esperaba.

Daisy Edgar‑Jones, Jacob Elordi, Will Poulter, Diego Calva y Sasha Calle son los protagonistas de este thriller dramático dirigido por de Daniel Minahan, uno de los responsables de varios episodios de series de culto como 'A dos metros bajo tierra' o 'Juego de Tronos'. Una película de historias cruzadas basada en la novela de Shannon Pufahl que, sobre todo, se sustenta en el carisma y magnetismo de sus cinco protagonistas. De hecho, el propio Elordi acaba de ser nominado por su actuación a los Globos de Oro (también por el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro).

"Simplemente vi las películas de Paul Newman e intenté construir una voz a partir de la manera en que hablaba, y un movimiento a partir de la manera en que se movía, en particular en 'Hud, el más salvaje entre mil', porque allí muestra una gran sensibilidad dentro de esa presencia tan firme", explicó Elordi en una entrevista para Vanity Fair, sobre cómo construyó ese contexto queer de su personaje.

Plataforma: Movistar Plus+