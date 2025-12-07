'La Promesa', avance semanal del 8 al 12 de diciembre: Dos marchas y el plan para abortar la boda de Lorenzo y Ángela

En el capítulo 730 de 'La Promesa' de este martes, 9 de diciembre, Leocadia orquesta, con ayuda de Cristóbal, la llegada de un falso detective para engañar a Adriano, que se decepciona por la falta de información respecto a la investigación. Alonso intenta convencer sin éxito a Leocadia de impedir la boda de Ángela. Curro, cada vez más desesperado, acuerda con Pía utilizarla como mediadora para comunicarse de manera segura con Ángela.

María Fernández se acerca a Carlo con la intención de decirle que está embarazada. ¿Terminará desvelando toda la verdad? Petra cuenta a Lope y Vera que ha descubierto que Santos es el responsable del plagio de las recetas… ¡y que ha rechazado su soborno!

Por su parte, Enora y Toño revelan a Manuel que han mejorado el motor del aeroplano y preparan su vuelo de prueba, mientras Manuel parte equipado con un paracaídas.

Avance del capítulo 731 de 'La Promesa' - Miércoles 10 de diciembre

María Fernández sigue sin decidirse a contarle la verdad a Carlo y reprocha a Samuel que desconfíe tanto del muchacho. Curro duda de la aparente entereza de Ángela ante la complicada situación que atraviesa. Pía se compromete a hablar con ella para saber qué le ocurre.

A pesar de las dudas de Toño y Enora, Manuel vuela para probar el nuevo motor que han creado. La tardanza les inquieta y se temen lo peor… Toño pide a Enora aclarar su relación: ¿Qué hay exactamente entre ellos dos?

Alonso parte de viaje unos días sin mencionar el destino… ¿Qué tendrá entre manos? Jacobo también ha decidido irse para hacer una visita a sus padres, poniendo provisionalmente espacio en su relación con Martina.

A pesar de que Petra ha revelado a Lope y a Vera que Santos es el ladrón de sus recetas, el lacayo lo niega. ¡Lope lo desenmascara delante de Cristóbal Ballesteros!

Avance del capítulo 732 de 'La Promesa' - Jueves 11 de diciembre

Manuel encarga a Enora y a Toño desarrollar un nuevo fuselaje adaptado al motor mientras él atiende asuntos personales. Pía sabe que Ángela está emocionalmente destrozada, aunque finja estar entera para no preocupar a Curro... Cristóbal descubre que Santos es el ladrón de recetas y obliga al lacayo a devolver el dinero a Lope. ¿Lo hará?

Carlo continúa coqueteando, lo que genera tensión con María Fernández y provoca que Teresa estalle injustamente contra una doncella. Vera presencia la bronca y empieza a dudar del comportamiento de su amiga.

Jacobo se marcha a ver a sus padres. Por su parte, Martina cree que ese tiempo les va a venir bien para pensar con claridad sobre su relación. Adriano y la joven reciben la noticia de que el detective tiene novedades sobre Catalina.

Avance del capítulo 733 de 'La Promesa' - Viernes 12 de diciembre

Leocadia informa de que el detective tiene una pista sobre Catalina, pero Adriano no parece especialmente ilusionado... Enora, Toño y Manuel comparten ideas para mejorar el nuevo motor, lo que llevará a los dos primeros a tomar una decisión poco ortodoxa.

La doctrina que Teresa impone como ama de llaves empieza a sembrar malestar entre las mujeres del servicio, pero solo una doncella se atreve a decírselo a la muchacha a la cara. Poco antes de la boda de Ángela y Lorenzo, Lope amenaza a Cristóbal con tomar medidas extremas contra Santos por el robo de recetas. Manuel propone a Lorenzo una sorprendente oferta para evitar que este se case con Ángela. ¿De qué se trata?