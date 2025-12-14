'La Promesa' anuncia su final de temporada en TVE con una muerte impensable y el sacrificio de Curro

'La Promesa' ha dejado completamente en shock a sus espectadores después de la brutal promo que ya se encuentra en antena en La 1 de TVE y que advierte de que, nuevamente, el palacio se vestirá de luto. En efecto, habrá una trágica muerte. Y ojo, que la propia cadena hace spoiler de lo que va a suceder exactamente y de quién será la víctima.

La voz en off de TVE indica que el miércoles 24 de diciembre tendrá lugar el capítulo que dará uno de los mayores giros a la ficción producida en colaboración con Bambú. Coincidirá precisamente con el final de la cuarta temporada y los hechos marcarán de forma drástica el rumbo de las tramas de cara a la quinta.

En las imágenes que adelanta 'La Promesa' se observa cómo Ángela muere vestida de novia. El grito desgarrador de Curro, que vuelve a sufrir una nueva puñalada en el corazón tras las muertes de su hermana Jana y de su madre Eugenia, confirma la peor de las tragedias. ¿Pero qué ha podido suceder?

Como decimos, Ángela luce el traje de la boda, por lo que se deduce que su fallecimiento se produce el día de su enlace con Lorenzo. Todo parece apuntar a que la joven se ha suicidado, prefiriendo sacrificar su vida antes que vivirla amargamente al lado del despreciable capitán de la Mata.

Además, las palabras que pronuncia Alonso en el spot de RTVE refrendan la idea de un acto autolítico. "Ángela prefirió envenenarse a casarse contigo", afirma el marqués de La Promesa en una tensa conversación con Lorenzo, al que se le aprecia aturdido ante lo acontecido.

Pero si la muerte de Ángela ha puesto a todos en máxima alerta, causando una pena inmensa, lo que se muestra al final del anuncio es el remate: Curro aparece en un enclave alejado de La Promesa encañonando a su hermano Manuel y pidiéndole que no dé un paso más.

Al final, el muchacho acaba disparando mientras la voz de la promo nos dice que "a veces tocar sacrificar lo que más queremos". ¿Será Curro capaz de quitar la vida a Manuel, su propio hermano? ¿Y por qué se ha llegado a este punto tan extremo? Sin duda, el final de la 4ª temporada y el inicio de la 5ª será una auténtica locura. A continuación, el anuncio que trae a los fans de cabeza: