La película y la serie de Movistar Plus+ que han triunfado en los Premios Forqué 2025

Este sábado 13 de diciembre se celebraron los Premios Forqué que reconocen los mejores trabajos en cine y televisión. Una gala que emitió La 2 y en la que Movistar Plus+ volvió a ser la triunfadora de la noche tanto con una de sus películas como con varias de sus series.

Así, en el terreno cinematográfico, la gran triunfadora fue 'Los domingos', la última película de Alauda Ruiz de Azúa que se llevó el galardón de Mejor película mientras que Patricia López Arnaiz se hizo con el premio a Mejor interpretación femenina en la edición 31 de los premios.

De esta manera, 'Los domingos' se consolida como una de las mejores películas del año. La cinta producida por Movistar Plus+ fue el único título en conseguir más de un Forqué. Al recoger el galardón, Alauda Ruiz de Azua aseguró que se trata de "una película que respeta al espectador como un adulto capaz de sacar sus propias conclusiones". "Ese respeto es una manera de honrar el pensamiento crítico en una sociedad en la que reflexionar y debatir nos hace más humanos y menos obedientes", añadió la directora.

Por su parte, 'Anatomía de un instante', creada por Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez y producida por Movistar Plus+ logró alzarse con el galardón a Mejor Serie de Ficción. La serie basada en la novela de Javier Cercas nos muestra cómo se produjo el intento de golpe de Estado del 23-F. La miniserie conquistó así al jurado frente a las otras nominadas ('Pubertat', 'Poquita fe' y 'Animal').

Pero esa no fue la única serie de Movistar Plus+ en ser premiada pues en el terreno interpretativo, Javier Cámara se llevó el galardón de Mejor interpretación masculina en serie por su papel en 'Yakarta'. Mientras que Esperanza Pedreño fue galardonada con el de Mejor interpretación femenina por 'Poquita Fe'.

Cabe señalar que Movistar Plus+ contaba con un total de siete nominaciones en las tres categorías de series consiguiendo así llevarse tres premios frente a HBO Max y Netflix, que se fueron completamente de vacío. Pero lejos de quedarse ahí, Movistar Plus+ también se llevó el premio a Mejor largometraje documental por 'Flores para Antonio', el documental de Isaki Lacuesta sobre la vida de Antonio Flores.

Ganadores de los Premios Forqué en las categorías de series

Mejor serie de ficción

'Anatomía de un instante' (GANADORA)

'Animal'

'Poquita fe'

'Pubertat'

Mejor interpretación femenina

Candela Peña, por 'Furia'

Ingrid García-Jonsson, por 'Superestar'

Carolina Yuste, por 'La canción'

Esperanza Pedreño, por 'Poquita fe' (GANADORA)

Mejor interpretación masculina