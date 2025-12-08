Emma García entra a mojarse y pone voz a mucho público con la lectura que hace de la retirada de España de Eurovisión

Como cada festivo, este lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, Emma García se ha vuelto a poner al frente de 'Fiesta'. Entre otros temas, se ha debatido sobre la decisión de RTVE de abandonar Eurovisión 2026 por la participación de Israel. Una decisión que, por lo general, ha sido muy respaldada.

Tras la emisión de una pieza informativa para poner en contexto a la audiencia, la presentadora ha empezado señalando que la tertulia debía "partir de por qué España" ha decidido hacer boicot al certamen europeo de la canción. El periodista y eurofán Jordi Rodari era el primero en tomar la palabra, mostrándose a favor de la medida: "La situación en Gaza es extrema, el alto al fuego no es real. Continuar participando en un festival en el que se da publicidad a un país que está cometiendo esta atrocidad no es justo".

Además, ha recordado los ejemplos de Bielorrusia, expulsada en 2021, y Rusia, en 2022 por la invasión a Ucrania. Por su parte, uno de los colaboradores de 'Fiesta' también se mostraba "orgulloso de RTVE" por la postura adoptada, y critica el hecho de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) utiliza sus propias normas "según le conviene", denunciado así la doble vara de medir de la organización.

Emma García respalda la decisión de RTVE de abandonar Eurovisión

"(La decisión de RTVE) parecía postureo, pero han cumplido", ha señalado, antes de que Emma García diera la palabra a Barei, representante de España en Eurovisión 2016. La cantante opinaba que "somos bastante incoherentes los seres humanos y nos cuesta ser incoherentes con las decisiones que tomamos". Eso sí, considera que el boicot debe hacerse en todos los ámbitos, y no solamente en Eurovisión.

El único en mostrar su desacuerdo con la decisión de RTVE ha sido el productor Alejandro Abad, quien representó a España en el año 1994 y, además, compuso el tema 'Dile que la quiero', con el que David Civera hizo lo propio en el 2001. "37 países no pueden ponerse de acuerdo para votar a uno. No soy ajeno al dolor humano, pero hay otras fórmulas. No yendo estamos apagando la música", opinaba Abad, quien ha propuesto llevar un mensaje de "paz".

Era entonces cuando Emma García se veía obligada a intervenir para dar su opinión al respecto. Y no ha podido ser más clara: "Mientras suena esa canción, ¿suenan las bombas? Yo es que no puedo estar viendo Eurovisión y no pensar en la guerra", ha sentenciado la presentadora. Antes de concluir el debate, volvía a dejar clara su postura: "¿Ha hecho bien España en salir de Eurovisión? Por mi parte, sí. Ojalá que el año que viene estemos hablando de otra cosa. Sería una buena noticia".