Avance de 'La Promesa' del próximo capítulo, que La 1 de TVE pospone: Manuel enfrenta a Lorenzo

'La Promesa' ha abierto la semana este lunes 1 de diciembre con el capítulo 727, en el que Jacobo está harto de la tirantez con Martina y de que continuamente se estén echando los trastos a la cara. Y le hace la pregunta directa a su prometida: ¿quiere seguir adelante con los planes de boda? Ambos se muestran indecisos respecto a su futuro juntos. Aunque creen que su relación merece una oportunidad, la joven necesita más tiempo para decidir. Mientras, Jacobo protagoniza un enfrentamiento con Adriano por las tierras.

Ante el ostentoso banquete que ha ordenado Lorenzo para su boda con Ángela, Simona y Candela le plantean a Teresa que Lope les eche una mano y se incorpore como refuerzo. Además, esperan que esto pueda ser una oportunidad para que el joven vuelva a las cocinas tras ser apartado por Ballesteros.

Ángela llora ante Leocadia suplicándole que le ayude a pasar largas temporadas lejos de La Promesa una vez se case con Lorenzo. ¿Le escuchará por fin la señora de Figueroa o seguirá haciendo oídos sordos dado que no puede echarse atrás porque, en tal caso, Lorenzo delataría que asesinó a Jana?

Por su parte, Vera le propone a Lope una forma de averiguar quien se encuentra detrás de Madame Cocotte, la ladrona de recetas. La doncella piensa en recurrir a la persona que todo lo ve y que todo lo sabe en La Promesa: Petra. Y muy a su pesar, Toño revela a Manuel que Enora está más preocupada en mejorar el motor que en la investigación de la participación de don Lisandro en la empresa de don Luis.

Mientras, Curro admite que ha sido muy testarudo pensando que podía solucionar en solitario su cruzada con Lorenzo y el asunto del enlace con Ángela; y se convence en una conversación con Pía Adarre de que tiene que pedir ayuda. ¿A quién tiene el muchacho en la cabeza? La situación de Ángela con Lorenzo lleva a Curro a acudir a su hermano Manuel.

Cristóbal Ballesteros, el mayordomo de La Promesa, anuncia oficialmente dos nuevas contrataciones: Felipe Hernández y Carlo Castejón. Dos nuevos personajes que se incorporan al servicio. Y ojo, porque Carlo es el padre de la criatura que María Fernández alberga en sus entrañas. La vida de la sirvienta, que queda estupefacta, se pone del revés.

*Este martes 2 de diciembre no habrá capítulo de La Promesa por la retransmisión del partido España - Alemania de la final de la UEFA Women's Nations League.

Avance del capítulo 728 de 'La Promesa' del miércoles 3 de diciembre

Ángela confiesa a Martina su desesperación ante la inminente boda, mientras Martina sigue lidiando con las tensiones entre Jacobo y Adriano, que estallan en una dura discusión agravada por Leocadia. Curro revela a Manuel su amor por Ángela y su enfrentamiento con Lorenzo, logrando su apoyo para impedir la boda, lo que provoca un encontronazo entre el heredero de Luján y el capitán.

María Fernández se incomoda con la llegada de Carlo, el padre del hijo que espera, pero Samuel la anima a hablar con él. Teresa advierte a las doncellas del aumento de trabajo y recibe la negativa de Cristóbal a ofrecerles una compensación, aunque libera a Lope para colaborar en el menú de la boda.

Petra investiga junto a Lope y Vera quién está detrás del plagio de las recetas, sin obtener todavía resultados. Manuel pide a Enora que se centre en investigar a don Lisandro y no en mejorar el motor. Sin embargo, Enora persuade a Toño para que la apoye a espaldas de Manuel.