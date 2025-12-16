Amenazante comunicado de Labrador a 'La Casa de los Gemelos': La orden que pone en jaque el futuro del reality

Labrador ha lanzado un demoledor comunicado contra la producción de 'La Casa de los Gemelos', el polémico reality de YouTube, tras su expulsión disciplinaria por agredir a Cherilyn, también concursante, y después de ser acusado de transfobia y racismo.
El texto se dirige específicamente a Carlos Ramos, uno de los gemelos, y a la dirección del programa. "Escribo esta carta desde la indignación, la rabia y una profunda sensación de injusticia tras mi expulsión disciplinaria, una decisión que considero desproporcionada, hipócrita y absolutamente incoherente con lo que realmente ha ocurrido dentro de esa casa", empieza dicho comunicado.
"Mientras a mí se me señala y se me expulsa, se ha permitido durante semanas que otros concursantes me vejaran como ser humano, cruzando límites que jamás debieron tolerarse en un programa que presume de valores y de cuidado psicológico. He sufrido besos sin mi consentimiento, insultos reiterados, humillaciones públicas y un clima de hostigamiento constante que nunca fue sancionado, ni siquiera advertido, pese a ser conocido por la producción", prosigue Labrador.
"Resulta especialmente grave que, a día de hoy, sigan dentro de la casa personas que han llegado a lanzar objetos a la cabeza de otros compañeros, provocando lesiones que han requerido atención urgente en hospital y operaciones con sutura de hasta cinco puntos", denuncia el valenciano, en referencia a las agresiones protagonizadas por Marrash o Falete, que no han sido pocas.
"Hechos de esta gravedad no solo no fueron castigados con la misma severidad, sino que parecen haber sido minimizados o directamente silenciados", sentencia Labrador, que asegura que "no voy a aceptar que se blanquee la violencia, el acoso y las agresiones mientras se sacrifica a otros para mantener un relato conveniente". En definitiva, el ya exconcursante considera que ha sido la cabeza de turco fácil para blanquear un formato que está siendo diana de críticas por "denigrante".
Por todo ello, Labrador exige "que se tomen medidas inmediatas y claras respecto a los concursantes que continúan dentro de la casa y que han protagonizado estos hechos. De no producirse una reacción rápida, justa y documentada por parte de la productora, me veré obligado a trasladar este asunto a los juzgados, aportando pruebas, testimonios y partes médicos que respaldan lo aquí expuesto", advierte sin titubeos.
"No se puede hablar de espectáculo cuando se vulneran derechos básicos. No se puede hablar de justicia cuando se castiga al denunciante y se protege al agresor. Y no se puede hablar de ética cuando el sufrimiento humano se convierte en contenido. Quedo a la espera de una respuesta responsable. El silencio, en este punto, también tendrá consecuencias", remata el desafiante comunicado.
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.