¿Quiénes son Claudia y Gilbert, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 9' con una historia que dará que hablar?

Telecinco estrena este lunes, 3 de noviembre, la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Entre las cinco parejas que van a poner a prueba su amor y fidelidad se encuentra la formada por Claudia y Gilbert. Pareja que dará mucho que hablar tal y como se ha visto en el tráiler de la temporada.

Ambos provienen de Mallorca y llevan juntos un año y medio. Él es militar y ella estudia derecho. Se conocieron durante sus estudios de bachillerato en un momento convulso: cuando los dos tenían pareja.

Siete años más tarde, sus caminos se volvieron a cruzar y comenzaron la relación que ahora les ha traído a 'La Isla de las Tentaciones 9'. No obstante, en ese momento ella mantenía también contacto con otro chico, pero pronto se dio cuenta de que quería una vida estable junto Gilbert.

Y aunque él quería ir despacio y con calma, al mes se fueron a vivir juntos a petición de ella. Medio año después adoptaron a su perrita Chloé, punto de unión en la pareja.

Claudia se define como una chica muy caprichosa, posesiva y celosa. Algo que Gilbert le ha consentido hasta ahora. A la vez, le encanta gustar, lo que genera dudas en él. En definitiva, ambos acuden a este formato para superar del todo los celos y las inseguridades. Esto dio lugar a una crisis recientemente que les llevó al borde de la ruptura.

En su relación, el mayor impedimento es la madre de Gilbert. Al parecer, no ve con buenos ojos a Claudia. De hecho, no hay ninguna relación entre nuera y suegra. Claudia no la soporta, no la quiere cerca y, de hecho, hizo elegir a Gilbert entre ella o su madre. El muchacho, ante esa tesitura, la escogió a ella. Por tanto, la relación madre e hijo también está rota. Es el resultado de que él trate de complacer siempre los deseos de Claudia. Un historia tremenda.

"Esa mujer no va a entrar en mi parto", aseguraba Claudia en su presentación al casting de 'La isla de las tentaciones 9'. Y es que, si salen airosos de la aventura, su intención es tener un hijo con Gilbert. El objetivo de este reto es poder llegar a tener una relación justa, en la que los dos aporten lo mismo y se comporten igual el uno con el otro.