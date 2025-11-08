Piden la expulsión disciplinaria de este concursante de 'Gran Hermano 20' por este momento: "A la calle"

Apenas han pasado 48 horas y 'Gran Hermano 20' ya tiene su primera polémica con uno de sus concursantes. Así, son muchos los espectadores que están reaccionando y pidiendo la expulsión disciplinaria de Raúl por lo que ha contado de lo que hacía en su juventud con las ovejas.

Este viernes, 'GH 20' quiso darles un micrófono a sus concursantes para que hablaran de ellos y contaran más cosas sobre su pasado para que tanto sus compañeros como la audiencia les conozca mejor. Y fue ahí cuando Raúl no tuvo reparos en contar que de joven era bastante gamberro.

Raúl Martínez tiene 30 años y es de Soria. En su vídeo de presentación se mostraba muy ilusionado y orgulloso de ser el primer soriano en entrar a la casa de 'Gran Hermanos'. Es jugador profesional de póker e inversos en bolsa y criptomonedas. "Pienso que soy el puto amo", aseveraba.

Pues bien ahora, Raúl se ha ganado el odio de buena parte de la audiencia al contar lo que hacía hace unos años en su pueblo. "Raúl es un chico rubio con ojos azules muy travieso. Demasiado cabrón y eso demasiado travieso", empezaba reconociendo ante sus compañeros.

"Las prepara de todos los colores. Desde romper todas las farolas de su pueblo con una pistola de balines hasta matar ovejas con petardos al pastor de su pueblo. Ese tipo de travesuras", suelta sin ningún pudor mientras una de sus compañeras reacciona incrédula preguntando "¿cómo?" sin dar crédito. "Su infancia se basa en jugar al fútbol y estudiar soñando con ser algún día futbolista profesional", añadía.

La audiencia pide la expulsión de Raúl en 'GH 20'

Tras viralizarse el vídeo de la presentación de Raúl contando como mató ovejas con petardos, la audiencia se ha movilizado en redes sociales pidiendo la expulsión disciplinaria del concursante. Algunos no han dudado en recordar como en 'GH 17' expulsaron a Álvaro por sus comentarios machistas y anti animalistas y el propio Jorge Javier defendió su expulsión.

Otros también incluso se atreven a preguntarse como es posible que alguien así haya sido capaz de superar los filtros del casting y pasar un test psicológico.

