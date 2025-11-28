Nuevo formato en La 1 de TVE para las noches, que emula a este mítico programa con un presentador que debuta en TV

RTVE ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un nuevo programa para el prime time de La 1 ahora que se encuentra en su mejor momento en tres lustros y que todo lo que prueba parece funcionar en audiencias. Este formato, producido en colaboración con la compañía Abacus, se llamará 'El Juicio' y estará conducido por una de las voces más destacadas y distinguidas de la Cadena SER. Hablamos de José Luis Sastre, periodista, locutor y subdirector de 'Hoy por hoy' con Ángels Barceló. Por primera vez, da el gran salto a la televisión.

Esta nueva apuesta, que se enmarca en el género del court show televisivo, será un debate vibrante bajo la estructura y ceremonia de un juicio sobre temas sociales y sobre aquellos asuntos que más preocupan a la ciudadanía española. Así, contará con los puntos elementales de un juicio: presentación de argumentos de las partes, testigos, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberaciones, veredicto y sentencia final.

La corporación explica que, cada semana, un jurado popular dará su veredicto sobre uno de los grandes debates sociales que afronte en ese momento el país. Ese jurado estará integrado por 9 ciudadanos de a pie, elegidos tras un minucioso proceso de casting demoscópicamente representativo. Será un retrato lo más plural posible de la sociedad española en una época de enorme polarización ideológica. Además, participará también un juez y dos abogadas, cuyas identidades aún no se han revelado por parte de TVE.

A fin de que sea también un espacio instructivo, este formato, tal y como se subraya, incluirá elementos de investigación periodística para aportar pruebas, testimonios reveladores y datos desconocidos por el gran público. Cada episodio semanal se completará con reportajes en los que José Luis Sastre, como presentador, entrevistará a personajes relevantes de la actualidad; piezas de seguimiento a algunos de los protagonistas del tema central de 'El Juicio'.

Esta nueva oferta que prepara La 1 de TVE para sus noches es también un homenaje actualizado al mítico 'Tribunal Popular' que produjo RTVE entre 1989 y 1991, dirigido por Xavier Foz, donde también se debatían asuntos candentes de la actualidad con la mecánica de un juicio. De momento, esta producción, que recupera ese espíritu, se encuentra en una fase embrionaria.