Nagore Robles asciende y ejercerá de presentadora de 'Gran Hermano 20' en su estreno en Telecinco

Los seguidores de 'Gran Hermano' cuentan los días para el estreno de su vigésima edición en Telecinco. El reality por antonomasia de la pequeña pantalla regresa por todo lo alto con una casa completamente renovada. De hecho, es la más grande de todas las versiones del formato a nivel mundial.

Además, la gala inaugural contará con una doble presentación: Jorge Javier Vázquez estará al frente del programa junto a Nagore Robles, quien se incorpora como copresentadora. La propia Robles ha adelantado estos detalles en primicia durante su visita al plató del debate final de Supervivientes All Stars. "¡Qué fuerte, cuidado, porque esta semana no solo estrenamos 'GH'. El miércoles termino ya 'Uno de GH 20' en Infinity a las nueve y será el segundo concursante que entre a 'GH 20'!", ha recordado sobre el reality previo que se ha hecho sobre el casting.

En ese momento, Sandra Barneda le ha interrumpido para incidir en la gran novedad: la casa del reality que estrena nueva ubicación y, por ende, nuevas instalaciones. "Escúchame, la casa más grande de 'Gran Hermano' del mundo. Ojo, no de España, del mundo. No hay una casa más grande que esa... una casa inmensa", ha reseñado la presentadora vasca, quien, además, se pondrá a los mandos del reality.

Así lo ha confirmado la propia Nagore Robles: "Ojo porque el jueves a las diez menos cuarto va a ser la gala, maravillosa... Va a haber una fiesta aquí brutal y, por supuesto, lo más importante es que yo voy a copresentar con Jorge Javier. Eso es lo más importante de todo". Una novedad que hace presagiar la importancia que la organización le quiere dar a la nueva casa. Y es que Jorge Javier estará en la primera entrega del reality desde esa localización para abrir sus puertas. Previsiblemente, Nagore se encontrará en los estudios de Mediaset, donde se ofrecerá un gran espectáculo con muchas sorpresas.

Nagore Robles sumará un nuevo proyecto sobre 'GH 20'

Un giro que se suma a otra de las novedades que incorpora la edición: una tira diaria que Telecinco emitirá a partir de las ocho y cuarto de la tarde, como telonero del informativo de las 21h. 'GH: La vida en directo' será el espacio que de lunes a viernes emitirá la cadena principal de Mediaset. Los cuatro primeros días de la semana estará presentado por Jorge Javier. Ya el viernes, Nagore Robles le cogerá el testigo y se pondrá a los mandos de dicho espacio.