'La Promesa', avance semanal capítulos del 10 al 14 de noviembre: El giro con Ángela y Curro, que rompen lo pactado

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, 10 de noviembre, tras interrogar a Curro sobre el asunto, Jacobo exige vigilancia extrema sobre las cartas que se recepcionan en palacio para intentar averiguar cómo llegan las de Catalina. Y Manuel informa a la familia del éxito empresarial con el motor, mientras Don Luis anuncia avances en la producción.

El servicio se conmociona al conocer que Petra ha sido degradada a doncella por órdenes de Leocadia. Samuel y Pía intentan apoyar a la señora Arcos, quien se siente injustamente tratada con este giro de 180 grados en su estatus.

Gracias a las averiguaciones de Manuel, Simona y Candela descubren cómo se publican las recetas robadas, pero Lope decide no actuar. Lorenzo, por su parte, investiga los movimientos de Ángela y Curro en sus días de ausencia y termina descubriendo toda la verdad sobre el viaje de despedida. El capitán no duda en enfrentar a Leocadia.

Avance del capítulo de 'La Promesa' del martes 11 de noviembre

Lorenzo enfrenta a Leocadia por autorizar el viaje de Ángela y Curro, pero ella le hace ver que todo forma parte de una estrategia. ¿Acabará descubriendo el capitán el verdadero plan? Ángela y Curro intentan mantener la distancia tras su escapada, aunque ambos sufren en silencio.

Los enfrentamientos entre Toño y Enora van a peor. La chica le encara porque no ha sido capaz de contar a las cocineras que ya no son novios… Lope ha bajado los brazos, pero Simona, Candela y Vera siguen dispuestas a desenmascarar al autor de las filtraciones de recetas, por lo que trazan un plan para conseguirlo.

Jacobo está cada vez más seguro de que las cartas de Catalina provienen del interior de La Promesa. Leocadia le da a Jacobo los escritos para que verifique su autenticidad.

Avance del capítulo de 'La Promesa' del miércoles 12 de noviembre

Leocadia comunica que las cartas de Catalina no aportan pistas y la familia se resigna. La invitación del duque de Carvajal y Cifuentes a su aniversario de boda interfiere con los planes del enlace secreto entre Ángela y Beltrán, pero Leocadia insiste en mantener la fecha. Curro y Ángela, totalmente rotos, enfrentan su dolor tras el viaje de despedida.

María Fernández confiesa su crisis emocional sobre su embarazo, mientras Pía le confirma a Samuel que se está planteando el aborto. Enora cuenta a las cocineras que pospone su boda por falta de confianza.

Simona y Candela no entienden nada y se llevan una gran decepción. Vera fracasa en su intento de frenar el plagio de las recetas y enfrenta a Lope. Cristóbal propone en privado a Teresa que sea la futura ama de llaves de La Promesa. ¿Cuál será su reacción?

Avance del capítulo de 'La Promesa' del jueves 13 de noviembre

Teresa le confía a Pía que Cristóbal le ofreció ser ama de llaves, mientras Petra sigue sufriendo por haber perdido el puesto. Jacobo, después de mucho investigar, parece haber dado con la clave sobre el origen de las cartas de Catalina. ¿De qué se trata?

Lorenzo exige explicaciones a Ángela sobre su estrecha relación con Beltrán. Tras la boda aplazada, Simona se preocupa por la felicidad de su hijo. Manuel, por su parte, confiesa a Toño que sigue desconfiando de Enora. Alonso intuye que Adriano empieza a olvidar a Catalina para siempre.

Lope, molesto con Vera y las cocineras porque no le hacen caso, acaba por sacarle el lado bueno a que las chicas hayan tratado de dar con Madame Cocotte. Leocadia advierte a Curro de que, tras la boda, ella se encargará de expulsarlo de La Promesa.

Avance del capítulo de 'La Promesa' del viernes 14 de noviembre

A pesar de las evidencias mostradas por Jacobo, Martina niega tener nada que ver con las cartas recibidas de Catalina. Teresa no tiene claro si aceptar el puesto de ama de llaves de La Promesa que le ha ofrecido Cristóbal, mientras que todos sus compañeros la empujan a hacerlo porque la consideran más que capacitada. Adriano se entera que ha sido invitado a la fiesta de aniversario del duque de Carvajal y Cifuentes, pero anuncia que no asistirá. Alonso intenta convencerlo, sobre todo al constatar que estará presente su Majestad el Rey.

El periódico publica una entrevista con Madame Cocotte y ni por esas Lope se decide a intervenir. Pía y Curro le muestran a María Fernández su apoyo incondicional, aunque la doncella sigue arrastrando la indecisión sobre su embarazo. Curro y Ángela son incapaces de mantener su promesa y vuelven a encontrarse, produciéndose un giro de timón entre ellos.