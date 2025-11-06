La nueva serie de William Levy y este actor de 'La que se avecina' es de las grandes apuestas de noviembre

Entre los estrenos que llegan este mes de noviembre de 2025 a las plataformas de streaming se encuentra la serie protagonizada por William Levy y Paula Echevarría. El galán cubano encabeza el reparto de 'Camino a Arcadia', una potente ficción que podremos consumir a partir del próximo lunes, 10 de noviembre, en SkyShowtime.

En el elenco artístico principal también encontramos a Michelle Renaud ('La Herencia'), Andrea Duro ('Física o Química'), Raúl Peña ('Machos Alfa'), Nacho Guerreros (Coque en 'La que se avecina'), Alejandro Nones, Sergio San y Pino Montesdeoca.

Este proyecto es una de las grandes apuestas de la plataforma para lo que queda de año, al menos en el mercado español. "Escapar del pasado es fácil. Escapar de uno mismo es imposible". Es la premisa de la que parte esta serie de SkyShowtime.

'Camino a Arcadia' se ha grabado en Tenerife y ha marcado por completo la carrera de Paula Echevarría, que estaba casi retirada de la actuación. "Hasta ahora no he sentido esa necesidad porque necesitaba ese momento para mí. Llevaba muchísimos años de rodaje en rodaje, empalmando uno con otro, y necesitaba echar el freno y estar en casa". Así lo explicó hace unos meses durante el 25º aniversario de Pantene.

Sinopsis y tráiler oficial de 'Camino a Arcadia' con William Levy y Paula Echevarría

‘Arcadia’ narra la historia de Pablo (William Levy), entrenador del equipo juvenil de lucha canaria que vive tranquilamente junto a su hijo Bruno en Arcadia. Nadie diría que este vecino, tranquilo y afable esconde un pasado violento y oscuro.

El protagonista vivió al límite en México hasta que la paternidad le hizo replantearse las cosas. Un día huyó con el pequeño Bruno, algo que la madre de su hijo, Valeria, nunca le perdonó.

Cuando ella reaparece en sus vidas, el protagonista debe afrontar los numerosos fantasmas del pasado, la destrucción de su paraíso y de su nueva historia de amor con Irene.





