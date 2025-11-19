La 1 de TVE anuncia un cambio de programación que afecta así a 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360'

El próximo viernes, 21 de noviembre, dentro de la programación especial de La 1 de TVE sobre el fin del franquismo titulada '50 años del gran cambio', se ofrecerá un especial informativo que provocará cambios en el horario de 'La Hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo y, especialmente, de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González.

Ese informativo retransmitirá los actos oficiales para conmemorar el inicio de la Democracia y la restauración de la Monarquía tras la muerte del dictador Franco y la caída del régimen franquista. Entre ellos, la entrega de los Toisones de Oro que el rey Felipe VI impondrá a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los ponentes de la Constitución Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Será un especial que estará conducido por Alejandra Herranz, la presentadora de la primera edición del 'Telediario' de TVE, desde el Palacio Real. Se emitirá a partir de las 10:15 horas en La 1 y en el Canal 24 horas hasta las 11:45 horas. Y, a continuación, ya solo en el Canal 24 Horas se ofrecerá desde el Congreso de los Diputados el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'. Un coloquio al que también asistirá el Rey.

Con todo, 'La hora de La 1' verá reducida su duración. El programa comandado por Silvia Intxaurrondo finalizará a las 10:15 horas y no a las 10:35 como es habitual. Aunque 'Mañaneros 360' será el mayor damnificado. El magacín con Javier Ruiz y Adela González al frente sufrirá un tijeretazo de más de una hora y no arrancará su emisión hasta las 11:45 horas.

Así queda, por tanto, la programación matinal de La 1 de TVE el próximo viernes 21 de noviembre: