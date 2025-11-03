Juanjo Puigcorbé se suma al reparto de la nueva serie con la protagonista de 'La Promesa' tras 'Sueños de Libertad'

Si hace casi un mes supimos que Eva Martín, una de las protagonistas de 'La Promesa' dará el salto a Antena 3 como protagonista de 'Ágata y Lola', su nueva serie; ahora la cadena de Atresmedia ha dado a conocer al reparto completo de su nueva ficción en la que también estará Juanjo Puigcorbé, que se mantiene en la cadena tras 'Entre tierras' y 'Sueños de libertad'.

Antena 3 ha arrancado el rodaje de 'Ágata y Lola' en Vigo y alrededores. Esta nueva serie producida junto a Portocabo ('Honor') contará con ocho episodios de 50 minutos y su reparto está encabezado por Eva Martín ('La Promesa') y Mireia Oriol ('Alma', 'Soy Nevenka').

Junto a sus primeras imágenes de rodaje, 'Ágata y Lola' también presenta al reparto completo que participará en la producción, integrado por un elenco de reconocidos actores y actrices: Antonio Garrido ('Los Protegidos') , Eva Fernández, Francis Lorenzo ('La caza. Monteperdido'), Berta Vázquez ('Bienvenidos a Edén'), Juanjo Puigcorbé ('Sueños de libertad'), Xose A. Touriñán ('La canción', 'Clanes'), Mariano Peña ('Aída'), Darío Loureiro ('Animal', 'Rapa'), Javier Collado ('Asuntos internos'), Celia Freijeiro ('Dímelo bajito') y Xoán Fórneas ('Respira'), entre otros.

¿Quiénes son Ágata y Lola?

Eva Martín dará vida a Lola Castro, la inspectora que lidera el Grupo de Homicidios de la Policía Judicial en Vigo. Empática, caótica e impulsiva, Lola suele chocar con la rigidez del entorno jerárquico de la comisaría, aunque su instinto y humanidad la convierte en una excelente investigadora.

Por su parte, Mireia Oriol interpretará a Ágata, una joven policía apasionada por la criminología cuya prometedora carrera se ha visto interrumpida tras sufrir un bloqueo durante un operativo, lo que la llevó a su diagnóstico de autismo. Desde entonces, trabaja entre expedientes en el archivo de la policía, un entorno más tranquilo, alejada de la acción.

Todo cambiará cuando a raíz de un caso comiencen a colaborar. Lola, impresionada por sus conocimientos y la manera diferente de pensar de Ágata, considera que su talento está desaprovechado en el archivo, por lo que decide integrarla en sus casos dando origen a una relación que trasciende lo profesional.

Así es 'Ágata y Lola'

'Ágata y Lola' es un procedimental policiaco que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial con autismo, a quienes interpretan, respectivamente Eva Martín y Mireia Oriol.

Juntas, combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos policiales ortodoxos. A lo largo de la serie, además de resolver casos, aprenden a comprender y respetar sus mundos divergentes, desarrollando una amistad profunda que rompe con los prejuicios y las barreras sociales.