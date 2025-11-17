Esta cinta sobre el franquismo otorga un récord de audiencia a La 1 de TVE: la más vista del curso en televisión

La 1 de TVE programó este domingo la película 'Mientras dure la guerra', una cinta dirigida por Alejandro Amenábar, con cinco premios Goya, que se centra en la figura de Miguel de Unamuno en los inicios de la Guerra Civil y el franquismo.

El estreno de este dramático film, con un reparto de excepción formado por Karra Elejalde, Eduard Fernández, Nathalie Poza, Tito Valverde, Santi Prego, Patricia López Arnaiz, Luis Zahera o Inma Cuevas, entre otros, ha sido uno de los eventos de la cadena pública con motivo de la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco.

Y la acogida fue excelente. El largometraje, lanzado por primera vez en televisión tras su estreno en cines en 2019, anotó un gran 16,2% de cuota de pantalla y congregó a más de 1,8 millones de telespectadores de media. Cifras espectaculares.

Así, lideró sin rival el prime time y se convirtió en la película más vista de la presente temporada y en la segunda más seguida de todo el año. Este resultado permitió a La 1 de TVE encabezar el ranking del domingo con un 11,7% en el cómputo global de la jornada.

#MientrasDureLaGuerra es LÍDER en el prime time de @la1_tve



🎞️ 16.2% de share y una media de 1.827.000 espectadores



🎞️ Segunda película + vista del año en TV



🎞️ Más de 4.5 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/PQ4pHirGau — Dos30' (@Dos30TV) November 17, 2025

Mientras tanto, sus competidores se quedaron lejos del rendimiento de esta película sobre los primeros compases del franquismo que muchos jóvenes (ese 19% que dice simpatizar con la dictadura) deberían ver. 'Una nueva vida' en Antena 3 se quedó en un 12,3% y 1 millón de espectadores, siendo la segunda opción del público. Aun así, la serie turca marcó récord de temporada y su segunda mejor cuota de la historia.

La cadena que salió peor parada en la noche dominical fue Telecinco una vez más, que pinchó con 'El debate de las tentaciones' (9%) y no tuvo opciones con el de 'Gran Hermano 20', que creció en share (10,7%) pero bajó en espectadores (641.000) al retrasarse su arranque a las 23:00 horas. Una estrategia de la cadena de Mediaset para maquillar sus resultados que refleja el gran problema al que se enfrenta con el reality, cuya acogida está siendo demoledora.

Por último, quienes no pudieron ver el estreno de 'Mientras dure la guerra' en su exitoso estreno en La 1 de TVE, pueden hacerlo gratuitamente en la plataforma RTVE Play. También se encuentra disponible para suscriptores en Movistar Plus+.