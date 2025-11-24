Series

Avance de 'La Promesa', capítulo del martes 25 de noviembre: La verdad sobre la desaparición de Lorenzo

por Pedro Jiménez

Avance de 'La Promesa' del capítulo que La 1 de TVE emite este martes, 25 de noviembre, a partir de las 18:35 horas

'La Promesa' ha emitido el capítulo 722 este lunes, 24 de noviembre, Manuel, decidido a conocer la implicación de Lisandro en la empresa de Don Luis, confronta a Enora, quien niega saber nada y se distancia afectada. Toño y Manuel deciden esperar antes de actuar y averiguar si dice la verdad o miente. Simona y Candela intentan reconciliar a Enora y a Toño, sin éxito.

Por su parte, Martina se despide de Adriano, Ángela y Jacobo, pero antes de irse descubre que los niños tienen fiebre... Pía cuestiona la decisión de Samuel de dejar los hábitos por María Fernández, a quien también intenta hacerle ver la insensatez de la propuesta.

En paralelo, Leocadia reprende a Teresa por un fallo doméstico que, realmente, era responsabilidad de Petra. La polémica sobre Madame Cocotte continúa y Vera demuestra a Lope que su caída no ha ocurrido. Lorenzo lee en el periódico el anuncio público de su compromiso con Ángela quien, ante la presión de su madre y la marcha de Beltrán, no tiene más remedio que aceptar su destino.

Por último, Lorenzo humilla a Curro y este lo persigue con una gran furia contenida… El lacayo está decidido: se vengará de todo el daño que le ha causado el capitán y lo hará de una forma totalmente inesperada: secuestrándole.

Avance del capítulo 723 de 'La Promesa' - Martes 25 de noviembre

Mientras en palacio crece la sombra de la duda sobre la repentina desaparición del capitán, Curro, decidido a hacer justicia, inicia su venganza: tiene secuestrado a Lorenzo en la habitación secreta de La Promesa y está dispuesto a acabar con él.

Martina no se ha marchado de momento. Decide posponer su viaje hasta que los bebés se recuperen. Manuel todavía no ha descubierto la verdad sobre don Lisandro y la empresa de don Luis y Enora sigue sin arrojar luz al asunto.

El futuro de María Fernández junto a Samuel parece imposible: la conversación con Pía se materializa en un distanciamiento entre ellos. Madame Cocotte está lejos del fracaso: en cocinas son testigos de cómo su fama no para de crecer. ¿Cuál será el próximo paso?

Pedro Jiménez

Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.

