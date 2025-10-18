TVE trastoca su programación y anuncia un corte de la emisión de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' esta semana

Los espectadores de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' verán reducidas sus emisiones esta próxima semana del 20 al 24 de octubre como así ha informado La 1 de TVE.

¿El motivo de este sustancial cambio? Una modificación puntual en la parrilla de programación de la cadena pública que hará incompatible que se puedan ofrecer los capítulos.

Ocurrirá el próximo viernes 24 con motivo de la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias 2025. Este evento impedirá que se emitan ambos seriales, por lo que en esa jornada el programa 'Directo al grano' de Marta Flich y Gonzalo Miró dará el relevo directamente a la ceremonia de entrega de los galardones.

Así, ante esa cita anual ineludible presidida por la princesa Leonor y los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' se ofrecerán de lunes a jueves esta semana. El Teatro Campoamor de Oviedo sustituirá así al palacio de los Luján y a la residencia de los Gálvez de Aguirre.

Esta supresión por un día se produce en un momento álgido para las dos ficciones de Bambú. En el caso de 'La Promesa', con ese plan perverso de Leocadia de casar a Ángela con Beltrán -con la ayuda de Curro- para evitar la boda con Lorenzo. En cuanto a 'Valle Salvaje', con las intenciones de huida de Leonardo y Bárbara para evitar su boda con Irene.