'Sueños de libertad', avance semanal capítulos del 27 al 31 de octubre: El intento de asesinato de Andrés

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que este jueves anotara su máximo histórico. Todo mientras las tramas de la serie se encuentran en lo más alto con la explosión de la sala de calderas de la fábrica dejando a Andrés en coma y con el embarazo de Begoña y su próxima boda con Gabriel.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio recibía la llamada de unos grandes almacenes italianos para proponerles la compra de Perfumerías De La Reina. Por su parte, Marta decidía pedirle ayuda a Pelayo para que pueda ayudarles y se convierta en el nuevo socio capitalista que necesitan para sacar a la fábrica de la ruina.

Begoña empezaba a sentir pinchazos y además está empezando a sangrar. Una prueba que podría mostrar que su embarazo puede no ir bien. Cuando Digna descubría el embarazo de la enfermera se quedaba en shock y vislumbraba que ella sigue sintiendo algo por Andrés a pesar de su próximo compromiso con Gabriel.

Ante el miedo por que Raúl hubiera tenido un accidente reviviendo todo lo que pasó con la muerte de Mateo, Claudia empieza a replantearse su idea de irse con él a Madrid y tomaba una importante decisión sobre su relación que supone un antes y un después. También Irene tomaba una decisión crucial sobre su futuro y decidía darle una oportunidad a José y retomar sus planes de juventud.

Cuando Tasio ponía al corriente a Damián y Gabriel, el abogado trataba de persuadir a ambos para que acepten la oferta de los almacenes italianos advirtiendo de los riesgos que tendría asociarse con Floral y les hacía ver que es la única opción viable para salir de la quiebra a la que está destinada la empresa. Paralelamente, Gaspar trataba de que Tasio le ponga al corriente del futuro de Perfumerías De La Reina.

Tras saber que Begoña ha sufrido un sangrado, Gabriel no dudaba en preocuparse por ella. Y la enfermera aprovechaba la ocasión para acusar a María de tenerles engañados a todos con su inmovilidad. Pero lo que conseguía es que Gabriel se pusiera de parte de María y le pidiera que no vuelva a lanzar una acusación así.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 27 al viernes 31 de octubre:

Capítulo 423 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 27 de octubre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel decide ocultar a Damián que Begoña está embarazada ante su susto de salud. Mientras, María sospecha que a la enfermera le sucede algo con su embarazo. Por otro lado, Damián analiza que opciones de futuro tiene Perfumerías De La Reina y aunque descarta asociarse con Floral no le termina de convencer la propuesta de los italianos pese a la insistencia de Gabriel.

Claudia está destrozada tras su ruptura con Raúl y su decisión de mantenerse en Toledo y deja entrever que aunque le quiere sus miedos son superiores y que no puede estar con nadie más después de la muerte de Mateo. Y su tía Manuela trata de consolarla. El ama de llaves está además muy preocupada por el estado de Begoña y por ello tanto Luz como Digna le revelan su estado de buena esperanza.

En la cantina, Gaspar conoce a David, el capataz de las obras de la sala de calderas y entabla una amistad con él. Después, es Chema quién se da cuenta de quién es en realidad y es que el obrero fue novio de su hermana Carmen en la juventud. Y Tasio, que desconoce quién es por ahora y su relación con su mujer, le echa una gran bronca a David por escaquearse de su trabajo en la cantina.

Y en casa de los Merino todos debaten sobre el futuro de la empresa justo antes de que Luis reciba una oferta muy tentadora para comprar sus perfumes. Sin embargo, el perfumista se niega a venderlos y todos acuerdan llevar este asunto en secreto. Por su parte, cuando Claudia descubre la situación de la fábrica, propone a Gaspar crear una cooperativa de trabajadores.

Tras ver el interés de Gabriel en que Damián acepte la propuesta de Masina, María no duda en preguntarle a su socio que está tramando y el abogado le confiesa que va a utilizar a los grandes almacenes italianos como intermediarios para vender Perfumerías De La Reina a Brossard sin que nadie sospeche nada. Y finalmente, mientras Digna apoya a Marta en el hospital, las dos descubren que Andrés está empezando a reaccionar.

Capítulo 424 de 'Sueños de Libertad' - Martes 28 de octubre

Luz irrumpe en casa de los De la Reina cuando todos debaten sobre el futuro de Perfumerías de la Reina y anuncia que Andrés podría despertarse del coma generando gran alegría entre todos. Aunque Gabriel trata de ocultar la inquietud que tiene por lo que puede suponer eso después de que él le confesara a su primo la verdad del sabotaje.

Irene le comunica a Tasio que deja su puesto de secretaria en la fábrica para empezar una nueva vida en Madrid junto a José y se compromete a ayudar a la venta de la empresa. Tras ello, la hermana de Pedro Carpena también comparte con Joaquín su marcha y el Merino muestra su felicidad por ella tras conseguir perdonarle por lo que le hizo en el pasado.

En el laboratorio, Cristina descubre la oferta de Floral para comprar las patentes de los perfumes y aunque se muestra molesta por no haberle contado nada termina apoyándole. Quienes no se lo toman igual son Marta y Tasio que comparten su enfado con Luis por haberles ocultado algo así.

Carmen se reencuentra con David, su amor de juventud y parece que la buena sintonía entre ambos continúa siendo patente a pesar de los años que hace que no se han vuelto a ver. Después, la dependienta opta por no revelarle a Tasio que David y ella fueron novios en su juventud. Por su parte, Claudia y Gaspar reúnen a todos los trabajadores para proponerles la creación de una cooperativa y aunque se muestran reticentes, la dependienta consigue convencerles a todos.

Begoña celebra con Luz la noticia sobre Andrés, aunque desconoce las posibles secuelas que pueda tener al despertar. Después, Marta anuncia que según el doctor Herrera, Andrés podría despertarse sin secuelas. Y Gabriel que se ve acorralado decide ir al hospital para tratar de acabar con la vida de su primo inyectándole morfina aunque María llega justo a la vez.

Capítulo 425 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 29 de octubre

Tras pillarle en la habitación, María no duda en enfrentarse a Gabriel por haber tratado de asesinar a su marido y consigue pararle antes de que pudiera haber llevado a cabo su oscuro plan. El abogado le confiesa que está desesperado porque Andrés sabe todo lo del sabotaje y María le deja claro que ya no está de su lado.

Por su parte, Tasio informa a Damián y Joaquín de que los italianos de Massina quieren hacerse con un 51% de las acciones de Perfumerías De La Reina y Damián no duda en rechazar el acuerdo pues se niega a perder el legado familiar. Pero ante la falta de alternativas, Tasio propone reunir a toda la junta para tomar una decisión definitiva.

Digna se abre con Luz y le confiesa sus inquietudes con respecto al próximo matrimonio de Begoña con Gabriel y es que aunque no tiene pruebas asegura que hay algo en el abogado que le genera desconfianza. Por su parte, Irene acude a despedirse de Damián con una conversación muy dolorosa en la que no duda en preguntarle si fue él quién acabó con la vida de su hermano y él sin pensárselo le confiesa la verdad. Después la mujer también se despide de Digna y de su hija Cristina.

En la cantina, Carmen y David continúan poniéndose al día y él le confiesa que ha enviudado hace poco. Por su lado, Gaspar y Claudia le presentan oficialmente a Tasio su propuesta de crear una cooperativa entre todos los trabajadores para salvar la empresa. Sin embargo, el proyecto es insuficiente para poder cubrir todos los problemas económicos de la empresa

Damián espera que todos los accionistas voten en contra de la venta, pero empiezan a surgir dudas. Y finalmente, en el hospital, Andrés se despierta del coma aunque queda por ver si tendrá algún tipo de secuela. Cuando Damián llama a casa para comunicar la gran noticia a todos, Gabriel se siente completamente acorralado.

Capítulo 426 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 30 de octubre

Begoña trata de visitar a Andrés en el hospital pero Gabriel la convence para que siga en casa reposando después del susto que tuvo con su embarazo. Tras ello, ambos acuerdan que ahora que Andrés ha despertado es el momento de contarle a toda la familia que esperan un bebé. Una noticia que genera una gran alegría salvo Julia, que se muestra bastante fría y desconcertada.

En la tienda, Carmen comparte con Gema y Claudia que David es su amor de juventud y cómo fue su historia y por qué se truncó todo. Todo mientras Tasio sigue sin conocer la verdadera relación que tuvieron su esposa y el capataz de las obras. Mientras, Claudia y Gaspar no se dan por vencidos para conseguir crear una cooperativa y poder sacar a la fábrica de la crisis que atraviesa. Y el dueño de la cantina propone a Luz la creación de un ungüento para la piel.

Marta recibe una inquietante llamada de Eladio, el sicario que contrató para acabar con la vida de Santiago. Algo que le hace revivir todo lo que vivió en el pasado y opta por mantener en secreto lo sucedido.

Después, los De La Reina se enfrentan a un nuevo varapalo pues el seguro no se hará cargo del accidente de la sala de calderas, algo que deja a Perfumerías De La Reina aún más al límite. Con todo esto, la decisión sobre la venta de las acciones a Massina es más necesaria que nunca.

Y aunque Damián trata de convencer a todos hasta el final para que no acepten el acuerdo con los italianos, finalmente todos los accionistas terminan accediendo a la venta. Todo sin saber lo que supondrá para todos este acuerdo.

Capítulo 427 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 31 de octubre

Damián explota contra María y Marta por haber accedido a las presiones y hayan terminado votando a favor de la venta del 51% de Perfumerías De La Reina a Massina pues siente que este acuerdo pone en riesgo todo el legado familiar.

Carmen termina revelándole a Tasio que ella y David fueron novios en la juventud provocando celos en el director de la fábrica. Además, Carmen le confiesa a su marido lo importante que fue el obrero para ella en uno de los momentos más complicados de su vida. Por otro lado, Irene le pide a Cristina que le encantaría que fuera la madrina de su boda con José.

Andrés empieza a mostrar síntomas de su recuperación tras despertarse del coma y no duda en hacer determinadas preguntas sobre lo sucedido en la sala de calderas. Parece que no recuerda nada de lo que pasó en el accidente, algo que deja a Gabriel bastante aliviado al igual que a María aunque con la incertidumbre de lo que pasará si Andrés termina recordando toda la verdad.

Digna decide dar el paso y le cuenta a Marta cómo murió en realidad Jesús después de haberlo hecho anteriormente con Andrés y Begoña. Una revelación que deja a su sobrina completamente descompuesta. Por su parte, Julia le cuenta a don Agustín que su madre va a tener un bebé y tras ello, el párroco no duda en encararse con Begoña por su poca moralidad cristiana.

Tasio descubre la gran traición que pone el futuro de Perfumerías De La Reina contra las cuerdas pues Massina le ha vendido todas sus acciones a Brossard con lo que sus principales rivales pasan a ser los máximos accionistas de la fábrica. Ahora el futuro de toda la empresa y de los De La Reina es completamente incierto.