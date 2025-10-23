'Sueños de Libertad', avance capítulo del viernes 24 de octubre: el embarazo de Begoña en peligro y una ruptura

Nada volverá a ser igual en 'Sueños de libertad' desde lo vivido el pasado viernes. Después de haber cumplido recientemente 400 episodios y tras consolidarse como la serie más vista de la televisión, la ficción de Antena 3 se encuentra en un punto culmen de sus tramas con el embarazo de Begoña y la explosión que ha puesto la vida de varios personajes en riesgo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián compartía con Begoña la recuperación de María. Y aunque trataba de fingir alegría, la enfermera está convencida de que su cuñada les ha tenido engañados a todos durante este tiempo y no dudaba en compartir sus sospechas con Luz pues no le cuadra la mejoría que ha experimentado en tan poco tiempo.

Gaspar ponía a Tasio al tanto de las inquietudes de los trabajadores de la fábrica pues todos están muy preocupados por el incierto futuro de la empresa y el director trataba de convencerle de que va a luchar por conseguir salir de la crisis. Mientras, Tasio también se culpaba de lo sucedido con la sala de calderas y Damián trataba de decirle que él no tiene la culpa de nada.

Y en plena crisis, Claudia dudaba ahora si marcharse con Raúl a Madrid como le prometió o quedarse para ayudar y le pedía a su novio que le de unos días para poder marcharse. Paralelamente, todos le deseaban mucha suerte a Raúl ante su primera carrera salvo Chema. Y Claudia y Manuela escuchaban la carrera por la radio y todo se complicaba cuando escuchan que ha habido un accidente provocando que la dependienta recuerde lo que pasó con Mateo.

Begoña no dudaba en encararse con María acusándola de ser una persona sin escrúpulos y de haberles engañado a todos con su invalidez. Y quienes también volvían a enfrentarse en la mansión son María y Gabriel pues el abogado le recriminaba que haya anunciado que puede volver a andar y ella le amenazaba con publicar la carta de Enriqueta que le compromete.

Irene le contaba a Cristina que ha conseguido llegar a un acuerdo con el dueño de la floristería para que se la traspase a José. Es entonces cuando la joven trataba de convencer a su madre para que le de una nueva oportunidad a su padre e iniciar una nueva vida juntos.

Digna visitaba a Damián para tratar de convencerle de vender las acciones de la empresa pues es muy consciente de la quiebra en la que pueden entrar sus hijos. Tras ello, el patriarca accedía y le pedía a Gabriel que redacte un contrato para la venta de las acciones y el abogado se pone en contacto con Brossard para seguir con su plan.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 422 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 24 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 422 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio recibe la llamada de unos grandes almacenes italianos para proponerles la compra de Perfumerías De La Reina. Por su parte, Marta decide pedirle ayuda a Pelayo para que pueda ayudarles y se convierta en el nuevo socio capitalista que necesitan para sacar a la fábrica de la ruina.

Begoña empieza a sentir pinchazos y además está empezando a sangrar. Una prueba que podría mostrar que su embarazo puede no ir bien. Cuando Digna descubre el embarazo de la enfermera se queda en shock y vislumbra que ella sigue sintiendo algo por Andrés a pesar de su próximo compromiso con Gabriel.

Ante el miedo por que Raúl hubiera tenido un accidente reviviendo todo lo que pasó con la muerte de Mateo, Claudia empieza a replantearse su idea de irse con él a Madrid y toma una importante decisión sobre su relación que supone un antes y un después. También Irene toma una decisión crucial sobre su futuro y decide darle una oportunidad a José y retomar sus planes de juventud.

Cuando Tasio pone al corriente a Damián y Gabriel, el abogado trata de persuadir a ambos para que acepten la oferta de los almacenes italianos advirtiendo de los riesgos que tendría asociarse con Floral y les hace ver que es la única opción viable para salir de la quiebra a la que está destinada la empresa. Paralelamente, Gaspar trata de que Tasio le ponga al corriente del futuro de Perfumerías De La Reina.

Tras saber que Begoña ha sufrido un sangrado, Gabriel no duda en preocuparse por ella. Y la enfermera no duda en aprovechar para acusar a María de tenerles engañados a todos con su inmovilidad. Pero lo que consigue es que Gabriel se ponga de parte de María y le pide que no vuelva a lanzar una acusación así.