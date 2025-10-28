'Sueños de Libertad', avance capítulo del miércoles 29 de octubre: El destino de Andrés y una despedida

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que este jueves anotara su máximo histórico. Todo mientras las tramas de la serie se encuentran en lo más alto con la explosión de la sala de calderas de la fábrica dejando a Andrés en coma y con el embarazo de Begoña y su próxima boda con Gabriel.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Luz irrumpía en casa de los De la Reina cuando todos debaten sobre el futuro de Perfumerías de la Reina y anunciaba que Andrés podría despertarse del coma generando gran alegría entre todos. Aunque Gabriel trataba de ocultar la inquietud que tiene por lo que puede suponer eso después de que él le confesara a su primo la verdad del sabotaje.

Irene le comunicaba a Tasio que deja su puesto de secretaria en la fábrica para empezar una nueva vida en Madrid junto a José y se comprometía a ayudar a la venta de la empresa. Tras ello, la hermana de Pedro Carpena también compartía con Joaquín su marcha y el Merino mostraba su felicidad por ella tras conseguir perdonarle por lo que le hizo en el pasado.

En el laboratorio, Cristina descubría la oferta de Floral para comprar las patentes de los perfumes y aunque se mostraba molesta por no haberle contado nada termina apoyándole. Quienes no se lo tomaban igual son Marta y Tasio que compartían su enfado con Luis por haberles ocultado algo así.

Carmen se reencontraba con David, su amor de juventud y parece que la buena sintonía entre ambos continúa siendo patente a pesar de los años que hace que no se han vuelto a ver. Después, la dependienta optaba por no revelarle a Tasio que David y ella fueron novios en su juventud. Por su parte, Claudia y Gaspar reunían a todos los trabajadores para proponerles la creación de una cooperativa y aunque se mostraban reticentes, la dependienta conseguía convencerles.

Begoña celebraba con Luz la noticia sobre Andrés, aunque desconocía las posibles secuelas que pueda tener al despertar. Después, Marta anunciaba que según el doctor Herrera, Andrés podría despertarse sin secuelas. Y Gabriel que se ve acorralado decidía ir al hospital para tratar de acabar con la vida de su primo inyectándole morfina aunque María llegaba justo para impedirlo.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 425 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 29 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 425 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tras pillarle en la habitación, María no duda en enfrentarse a Gabriel por haber tratado de asesinar a su marido y consigue pararle antes de que pudiera haber llevado a cabo su oscuro plan. El abogado le confiesa que está desesperado porque Andrés sabe todo lo del sabotaje y María le deja claro que ya no está de su lado.

Por su parte, Tasio informa a Damián y Joaquín de que los italianos de Massina quieren hacerse con un 51% de las acciones de Perfumerías De La Reina y Damián no duda en rechazar el acuerdo pues se niega a perder el legado familiar. Pero ante la falta de alternativas, Tasio propone reunir a toda la junta para tomar una decisión definitiva.

Digna se abre con Luz y le confiesa sus inquietudes con respecto al próximo matrimonio de Begoña con Gabriel y es que aunque no tiene pruebas asegura que hay algo en el abogado que le genera desconfianza. Por su parte, Irene acude a despedirse de Damián con una conversación muy dolorosa en la que no duda en preguntarle si fue él quién acabó con la vida de su hermano y él sin pensárselo le confiesa la verdad. Después la mujer también se despide de Digna y de su hija Cristina.

En la cantina, Carmen y David continúan poniéndose al día y él le confiesa que ha enviudado hace poco. Por su lado, Gaspar y Claudia le presentan oficialmente a Tasio su propuesta de crear una cooperativa entre todos los trabajadores para salvar la empresa. Sin embargo, el proyecto es insuficiente para poder cubrir todos los problemas económicos de la empresa

Damián espera que todos los accionistas voten en contra de la venta, pero empiezan a surgir dudas. Y finalmente, en el hospital, Andrés se despierta del coma aunque queda por ver si tendrá algún tipo de secuela. Cuando Damián llama a casa para comunicar la gran noticia a todos, Gabriel se siente completamente acorralado.