'Sueños de Libertad', avance capítulo del martes 28 de octubre: El ¿asesinato? de Andrés a manos de Gabriel

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que este jueves anotara su máximo histórico. Todo mientras las tramas de la serie se encuentran en lo más alto con la explosión de la sala de calderas de la fábrica dejando a Andrés en coma y con el embarazo de Begoña y su próxima boda con Gabriel.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel decidía ocultar a Damián que Begoña está embarazada ante su susto de salud. Mientras, María sospechaba que a la enfermera le sucede algo con su embarazo. Por otro lado, Damián analizaba que opciones de futuro tiene Perfumerías De La Reina y aunque descartaba asociarse con Floral no le termina de convencer la propuesta de los italianos pese a la insistencia de Gabriel.

Claudia está destrozada tras su ruptura con Raúl y su decisión de mantenerse en Toledo y dejaba entrever que aunque le quiere sus miedos son superiores y que no puede estar con nadie más después de la muerte de Mateo. Y su tía Manuela trataba de consolarla. El ama de llaves está además muy preocupada por el estado de Begoña y por ello tanto Luz como Digna le revelaban su estado de buena esperanza.

En la cantina, Gaspar conocía a David, el capataz de las obras de la sala de calderas y entabla una amistad con él. Después, es Chema quién se daba cuenta de quién es en realidad y es que el obrero fue novio de su hermana Carmen en la juventud. Y Tasio, que desconoce quién es por ahora y su relación con su mujer, le echaba una gran bronca a David por escaquearse de su trabajo en la cantina.

Y en casa de los Merino todos debatían sobre el futuro de la empresa justo antes de que Luis recibiera una oferta muy tentadora para comprar sus perfumes. Sin embargo, el perfumista se negaba a venderlos y los Merino acordaban llevar este asunto en secreto. Por su parte, cuando Claudia descubría la situación de la fábrica, proponía a Gaspar crear una cooperativa de trabajadores.

Tras ver el interés de Gabriel en que Damián acepte la propuesta de Masina, María no dudaba en preguntarle a su socio que está tramando y el abogado le confesaba que va a utilizar a los grandes almacenes italianos como intermediarios para vender Perfumerías De La Reina a Brossard sin que nadie sospeche nada. Y finalmente, mientras Digna apoyaba a Marta en el hospital, las dos descubrían que Andrés está empezando a reaccionar.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 424 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 28 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 424 de 'Sueños de Libertad'

Andrés en 'Sueños de libertad'.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Luz irrumpe en casa de los De la Reina cuando todos debaten sobre el futuro de Perfumerías de la Reina y anuncia que Andrés podría despertarse del coma generando gran alegría entre todos. Aunque Gabriel trata de ocultar la inquietud que tiene por lo que puede suponer eso después de que él le confesara a su primo la verdad del sabotaje.

Irene le comunica a Tasio que deja su puesto de secretaria en la fábrica para empezar una nueva vida en Madrid junto a José y se compromete a ayudar a la venta de la empresa. Tras ello, la hermana de Pedro Carpena también comparte con Joaquín su marcha y el Merino muestra su felicidad por ella tras conseguir perdonarle por lo que le hizo en el pasado.

En el laboratorio, Cristina descubre la oferta de Floral para comprar las patentes de los perfumes y aunque se muestra molesta por no haberle contado nada termina apoyándole. Quienes no se lo toman igual son Marta y Tasio que comparten su enfado con Luis por haberles ocultado algo así.

Carmen se reencuentra con David, su amor de juventud y parece que la buena sintonía entre ambos continúa siendo patente a pesar de los años que hace que no se han vuelto a ver. Después, la dependienta opta por no revelarle a Tasio que David y ella fueron novios en su juventud. Por su parte, Claudia y Gaspar reúnen a todos los trabajadores para proponerles la creación de una cooperativa y aunque se muestran reticentes, la dependienta consigue convencerles a todos.

Begoña celebra con Luz la noticia sobre Andrés, aunque desconoce las posibles secuelas que pueda tener al despertar. Después, Marta anuncia que según el doctor Herrera, Andrés podría despertarse sin secuelas. Y Gabriel que se ve acorralado decide ir al hospital para tratar de acabar con la vida de su primo inyectándole morfina aunque María llega justo para impedirlo.