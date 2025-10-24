'Sueños de libertad', avance capítulo del lunes 27 de octubre: La noticia sobre Andrés y un nuevo personaje

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que este jueves anotara su máximo histórico. Todo mientras las tramas de la serie se encuentran en lo más alto con la explosión de la sala de calderas de la fábrica dejando a Andrés en coma y con el embarazo de Begoña y su próxima boda con Gabriel.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio recibía la llamada de unos grandes almacenes italianos para proponerles la compra de Perfumerías De La Reina. Por su parte, Marta decidía pedirle ayuda a Pelayo para que pueda ayudarles y se convierta en el nuevo socio capitalista que necesitan para sacar a la fábrica de la ruina.

Begoña empezaba a sentir pinchazos y además está empezando a sangrar. Una prueba que podría mostrar que su embarazo puede no ir bien. Cuando Digna descubría el embarazo de la enfermera se quedaba en shock y vislumbraba que ella sigue sintiendo algo por Andrés a pesar de su próximo compromiso con Gabriel.

Ante el miedo por que Raúl hubiera tenido un accidente reviviendo todo lo que pasó con la muerte de Mateo, Claudia empieza a replantearse su idea de irse con él a Madrid y tomaba una importante decisión sobre su relación que supone un antes y un después. También Irene tomaba una decisión crucial sobre su futuro y decidía darle una oportunidad a José y retomar sus planes de juventud.

Cuando Tasio ponía al corriente a Damián y Gabriel, el abogado trataba de persuadir a ambos para que acepten la oferta de los almacenes italianos advirtiendo de los riesgos que tendría asociarse con Floral y les hacía ver que es la única opción viable para salir de la quiebra a la que está destinada la empresa. Paralelamente, Gaspar trataba de que Tasio le ponga al corriente del futuro de Perfumerías De La Reina.

Tras saber que Begoña ha sufrido un sangrado, Gabriel no dudaba en preocuparse por ella. Y la enfermera aprovechaba la ocasión para acusar a María de tenerles engañados a todos con su inmovilidad. Pero lo que conseguía es que Gabriel se pusiera de parte de María y le pidiera que no vuelva a lanzar una acusación así.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 423 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 27 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 423 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel decide ocultar a Damián que Begoña está embarazada ante su susto de salud. Mientras, María sospecha que a la enfermera le sucede algo con su embarazo. Por otro lado, Damián analiza que opciones de futuro tiene Perfumerías De La Reina y aunque descarta asociarse con Floral no le termina de convencer la propuesta de los italianos pese a la insistencia de Gabriel.

Claudia está destrozada tras su ruptura con Raúl y su decisión de mantenerse en Toledo y deja entrever que aunque le quiere sus miedos son superiores y que no puede estar con nadie más después de la muerte de Mateo. Y su tía Manuela trata de consolarla. El ama de llaves está además muy preocupada por el estado de Begoña y por ello tanto Luz como Digna le revelan su estado de buena esperanza.

En la cantina, Gaspar conoce a David, el capataz de las obras de la sala de calderas y entabla una amistad con él. Después, es Chema quién se da cuenta de quién es en realidad y es que el obrero fue novio de su hermana Carmen en la juventud. Y Tasio, que desconoce quién es por ahora y su relación con su mujer, le echa una gran bronca a David por escaquearse de su trabajo en la cantina.

Y en casa de los Merino todos debaten sobre el futuro de la empresa justo antes de que Luis reciba una oferta muy tentadora para comprar sus perfumes. Sin embargo, el perfumista se niega a venderlos y todos acuerdan llevar este asunto en secreto. Por su parte, cuando Claudia descubre la situación de la fábrica, propone a Gaspar crear una cooperativa de trabajadores.

Tras ver el interés de Gabriel en que Damián acepte la propuesta de Masina, María no duda en preguntarle a su socio que está tramando y el abogado le confiesa que va a utilizar a los grandes almacenes italianos como intermediarios para vender Perfumerías De La Reina a Brossard sin que nadie sospeche nada. Y finalmente, mientras Digna apoya a Marta en el hospital, las dos descubren que Andrés está empezando a reaccionar.