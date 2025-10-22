'Sueños de Libertad', avance capítulo del jueves 23 de octubre: la gran amenaza de María y el golpe de Gabriel

Nada volverá a ser igual en 'Sueños de libertad' desde lo vivido el pasado viernes. Después de haber cumplido recientemente 400 episodios y tras consolidarse como la serie más vista de la televisión, la ficción de Antena 3 se encuentra en un punto culmen de sus tramas con el embarazo de Begoña y la explosión que ha puesto la vida de varios personajes en riesgo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña seguía muy preocupada por el estado de Andrés al ver que no despierta del coma. Y cuando Marta llegaba también al hospital, ambas tenían un momento íntimo en el que se consuelan mutuamente por la situación que atraviesan y el temor porque el De La Reina pueda no salir del coma.

En la colonia, Claudia y Raúl preparaban todo para irse a Madrid. Justo entonces, Chema, movido por los celos, le recriminaba al ex chófer que se marche justo ahora que la empresa está en crisis y necesita más manos que nunca. Unas palabras que provocaban que Raúl empiece a replantearse su idea de marcharse a la capital aunque Gaspar le animaba a que siga persiguiendo sus sueños.

Cristina le contaba a Irene que el dueño de la floristería de los padres de José pide más dinero para el traspaso. Y entonces, la hermana de don Pedro decidía actuar y negociar directamente con el de la floristería para conseguir un acuerdo justo. Por su parte, Carmen anunciaba a Gema y Claudia que la campaña de Pasión Oculta se suspende y no pueden seguir contando con Emma Govantes.

Damián sigue devastado por el estado de Andrés y Digna no dudaba en apoyarle. También Begoña se abría con Luz y le confesaba que es incapaz de seguir con su boda con Gabriel mientras Andrés siga en coma. Mientras, Damián inspeccionaba junto a Tasio la sala de calderas para analizar los daños y cuando su hijo le proponía la entrada de un socio capitalista, el patriarca se negaba a permitir que un extraño entre en el accionariado tras lo que sucedió con don Pedro.

María le anunciaba a Damián que está empezando a recuperar la sensibilidad en las piernas y podría volver a caminar y después también lo comparte con Manuela y Julia. Asimismo, el ama de llaves encontraba la carta de Enriqueta en la que le pedía ayuda a Andrés para sacar a su madre de la cárcel y se la entregaba a María.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 421 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 23 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 421 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián comparte con Begoña la recuperación de María. Y aunque trata de fingir alegría, la enfermera está convencida de que su cuñada les ha tenido engañados a todos durante este tiempo y no duda en compartir sus sospechas con Luz pues no le cuadra la mejoría que ha experimentado en tan poco tiempo.

Gaspar pone a Tasio al tanto de las inquietudes de los trabajadores de la fábrica pues todos están muy preocupados por el incierto futuro de la empresa y el director trata de convencerle de que va a luchar por conseguir salir de la crisis. Mientras, Tasio también se culpa de lo sucedido con la sala de calderas y Damián trata de decirle que él no tiene la culpa de nada.

Y en plena crisis, Claudia duda ahora si marcharse con Raúl a Madrid como le prometió o quedarse para ayudar y le pide a su novio que le de unos días para poder marcharse. Paralelamente, todos le desean mucha suerte a Raúl ante su primera carrera salvo Chema. Y Claudia y Manuela escuchan la carrera por la radio y todo se complica cuando escuchan que ha habido un accidente provocando que la dependienta recuerde lo que pasó con Mateo.

Begoña no duda en encararse con María acusándola de ser una persona sin escrúpulos y de haberles engañado a todos con su invalidez. Y quienes también vuelven a enfrentarse en la mansión son María y Gabriel pues el abogado le recrimina que haya anunciado que puede volver a andar y ella le amenaza con publicar la carta de Enriqueta que le compromete.

Irene le cuenta a Cristina que ha conseguido llegar a un acuerdo con el dueño de la floristería para que se la traspase a José. Es entonces cuando la joven trata de convencer a su madre para que le de una nueva oportunidad a su padre e iniciar una nueva vida juntos.

Digna visita a Damián para tratar de convencerle de vender las acciones de la empresa pues es muy consciente de la quiebra en la que pueden entrar sus hijos. Tras ello, el patriarca accede y le pide a Gabriel que redacte un contrato para la venta de las acciones y el abogado se pone en contacto con Brossard para seguir con su plan.