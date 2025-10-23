Se filtran tres parejas participantes de 'La Isla de las Tentaciones 9' antes de ser confirmadas por Telecinco

Ante su inminente estreno en Telecinco, Mediaset, a través de la plataforma Infinity, ha desvelado ya la lista de solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9', pero no la de las parejas participantes que pondrán a prueba su amor y fidelidad en esta próxima temporada.

Sin embargo, antes de su confirmación en la cadena de Fuencarral, ya se han filtrados tres parejas. Por un lado, Álvaro y Mayeli, que trascendió ya hace semanas. Se trata de dos rostros sobradamente conocidos por los espectadores del espacio en la pasada edición. En esta ocasión, entran como pareja.

Álvaro Rubio volverá a repetir experiencia como concursante en pareja tras su paso por el reality de Telecinco junto a Alba García, a quién terminó siendo infiel con Erika, rompiendo definitivamente su relación al final de 'La Isla de las Tentaciones 8'.

Por otro lado, la explosiva Mayeli pasará de tentadora a pareja en 'La isla de las tentaciones 9'. Cabe recordar que protagonizó uno de los triángulos amorosos más sonados de la edición al conseguir que Tadeo cayese en la tentación dañando su relación con Sthefany para después iniciar una relación con Álvaro.

Pues bien, en los últimos días, el perfil de Instagram LaCuernis, especializado en reventar los secretos del programa de Telecinco, ha filtrado dos nuevas parejas para esta próxima temporada que se sumarán a Álvaro y Mayeli: Claudia y Gilber y Rodrigo y Helena.

Claudia y Gilber son de Mallorca y salen del casting abierto que ha realizado 'La Isla de las Tentaciones' por primera vez en la historia. Llevan un año y medio de relación, pero los comienzos no fueron fáciles y durante este tiempo la situación ha sido turbulenta con celos y alguna crisis de por medio. Podría ser una de las parejas más frágiles de la edición.

En cuanto a Rodrigo y Helena, éstos proceden de Madrid y también pusieron rumbo a República Dominicana este verano para vivir la experiencia más intensa de sus vidas. Así las cosas, y a priori, tan solo faltaría por conocer las identidades de dos parejas.