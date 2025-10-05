Paloma del Río se corona con lo que dice del Ayuntamiento de Almeida tras lo visto con la manifestación propalestina

Si hay una dinámica habitual con cada manifestación que hay convocada por sindicatos u organizaciones de izquierdas por el centro de Madrid es el apagón de las cámaras que pertenecen al Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida para evitar poder ver la multitud de personas congregadas. Y eso es lo que ha denunciado Paloma del Río sobre lo sucedido este sábado.

Así, este sábado se produjo en Madrid la manifestación más multitudinaria de nuestro país protestando contra el genocidio en Gaza y cargando duramente contra el gobierno de Netanyahu. Según los organizadores hasta 400.000 personas acudieron a las protestas mientras que la delegación del Gobierno lo cifró en más de 92.000 personas.

Sin embargo, fue complicado ver imágenes desde lo alto de las calles de Madrid y de todo el recorrido que hizo la manifestación desde Atocha hasta Callao pues las cámaras del ayuntamiento de Madrid estaban apagadas y daba error justo en las horas de las protestas. Algo que desde el PSOE han denunciado y a lo que Paloma del Río se ha referido en su cuenta de "X".

Así, la que fuera comentarista deportiva de RTVE, no se ha reprimido su denuncia dejando contra las cuerdas a José Luis Martínez-Almeida por su polémica gestión de todo este asunto después de que en las últimas semanas el alcalde se negara también a hablar de genocidio con lo que está pasando en la franja de Gaza.

"Jo, hay cámaras de Madrid que necesita mucho mantenimiento, siempre se estropean o están fuera de servicio cuando la gente sale a la calle... Ya es casualidad", escribe Paloma del Río en su cuenta de "X".