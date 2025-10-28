Miguel Frigenti señala exactamente lo que muchos creen de Miri ante la final de 'Supervivientes All Stars'

Faltan dos escasos días para la gran final de 'Supervivientes All Stars 2025', que se disputará, como así informó oficialmente Telecinco, este jueves, 30 de octubre, desde Honduras. Y rostros de la cadena, como es el caso de Miguel Frigenti, han apostado por su concursante favorito para proclamarse ganador.
A falta de saber quién ocupa la plaza de cuarto finalista, que se debate a esta hora entre Adara Molinero y Rubén Torres en un duelo que se resolverá hoy martes, 28 de octubre, en la semifinal del concurso, los que tienen puesto asegurado son Tony Spina, Miri Pérez-Cabrero y Jessica Bueno.
Se perfila una final de 'Supervivientes All Stars 2025' especialmente reñida, pues todos los que siguen en la competición son pesos pesados de la temporada y han sustanciado un respaldo grande por parte del público en diversas nominaciones. Sin embargo, para Miguel Frigenti no hay dudas: la merecedora del premio de 50 mil euros es Miri.
Así lo ha trasladado a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter). "No sé si ganará, porque no siempre gana el mejor concursante", ha escrito el periodista y colaborador televisivo en primer lugar. Y es que, efectivamente, en el palmarés de ganadores de 'Supervivientes' hay algunos nombres que, en su día, generaron gran controversia. Tenemos el ejemplo de Olga Moreno o de Pedro García Aguado.
En cualquier caso, gane o no Miri 'Supervivientes All Stars 2025', para Miguel Frigenti hay algo que no le van a poder arrebatar a la concursante. "Esta edición será recordada como la edición de Miri", ha sentenciado sin tapujos el tertuliano de realities. Una visión muy extendida entre el público del concurso aventurero de Telecinco.
Sobre la firma
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.