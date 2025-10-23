Lista con los 5 invitados de 'El Hormiguero' en la semana de sus 3.000 programas en Antena 3 contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 27 al jueves 30 de octubre a partir de las 21:50 horas. Y tras su segunda semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió al seleccionador Luis de la Fuente, se reencontró con el grupo Taburete, entrevistó a Blanca Suárez y Manu Ríos y despidió la semana de la mano de Isabel Preysler y sus esperadas memorias, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

'El Hormiguero' arrancará su nueva semana de entrevistas celebrando su programa número 3.000 en Antena 3, y la invitada estrella del lunes para tan señalada fecha será Laura Pausini. El martes queda reservado para Leo Harlem, que vuele a visitar a Pablo Motos para presentar el espectáculo con el que se retirará de los escenarios.

El miércoles el espacio de Antena 3 ofrecerá una doble entrevista, dividiendo la noche entre Arturo Valls y el actor norteamericano Christopher Lloyd, que acudirá por primera vez para celebrar el 40 aniversario de 'Regreso al futuro'. El jueves, Dani Martín será el encargado de despedir la semana justo antes de arrancar su nueva gira de conciertos

Lunes 27 - Laura Pausini

Laura Pausini será la invitada de honor del programa número 3.000 de 'El Hormiguero' el próximo lunes tal y como adelantó Pablo Motos al anunciar la importante celebración. La italiana, que aún conserva el título de la invitada extranjera que más veces ha acudido al programa, se reencontrará con el presentador para presentar su nuevo álbum de estudio 'Yo canto 2' y su nueva gira de conciertos.

Martes 28 - Leo Harlem

El martes queda reservado para Leo Harlem, que regresa al programa de las hormigas para presentar 'Hasta luego', su espectáculo de despedida antes de su retirada de los escenarios que tendrá lugar en Madrid desde el 17 al 21 de diciembre y que supondrá un recorrido por algunos de los monólogos que han marcado su carrera en el humor.

Miércoles 29 - Arturo Valls y Christopher Lloyd

El miércoles la noche se dividirá entre dos invitados de lujo. En primer lugar, Arturo Valls regresará a 'El Hormiguero' para presentar la nueva temporada de 'El 1%', que se estrenará en Antena 3 justo después de su entrevista. Pero Pablo Motos también recibirá al actor norteamericano Christopher Lloyd para celebrar el 40 aniversario de 'Regreso al futuro'.

Jueves 30 - Dani Martín

El jueves, Dani Martín será el encargado de despedir la semana antes de ofrecer sus diez conciertos en el Movistar Arena con su esperada 'Gira 25 Putos años'. Así, el viejo amigo del programa adelantará algún que otro detalle de este espectáculo dedicado a sus fans con el que repasará los éxitos que han marcado su carrera desde El canto del loco.