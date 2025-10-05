'La Promesa', avance semanal del 6 al 10 de octubre: Jarro de agua fría con Petra, un inesperado regreso y un robo

En el capítulo 690 de 'La Promesa' de este lunes, 6 de octubre, en el servicio todos temen que Petra haya muerto. Sin embargo, aunque se encuentra con vida, su situación es crítica. El ama de llaves está cada vez más enferma, entre la vida y la muerte; y el doctor Salazar, desconcertado por su estado, confirma un diagnóstico fatal: sufre tétanos. No era tortícolis como se dijo en un principio y los efectos serán letales.

Tras la conversación con Martina, Adriano decide quedarse en La Promesa y acaba cediendo la gestión de las tierras a Leocadia y a Jacobo, por mediación de Martina.

Mientras, la repentina marcha de Ricardo sacude al servicio, sobre todo a Santos, que no entienden por qué y a dónde se ha ido. Por su parte, Curro exige a Cristóbal el regreso de Pía a La Promesa ahora que el criado ha abandonado palacio. ¿Lo conseguirá?

Vera rompe del todo con Lope tras perder el apoyo de su hermano para volver a casa de sus padres, los duques de Carril. Y en paralelo, Toño anuncia su futuro casamiento con Enora, pidiéndole a Manuel que sea su padrino de bodas al considerarle como un hermano.

Por último, la ruptura entre Curro y Ángela se vuelve definitiva, justo antes de que Lorenzo pida su mano en plena cena familiar. Tanto Curro como toda la familia Luján observan destrozados esta estrambótica y demencial pedida del capitán de la Mata.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 691 - Martes 7 de octubre

Curro y toda la familia Luján observan destrozados la pedida de mano de Lorenzo a Ángela... Adriano sigue sin levantar la cabeza ante la falta de noticias de Catalina. Lo único que logrará animarlo será saber que Leocadia ha contratado a un detective privado para dar con su paradero. Martina escribe a Margarita contándole los últimos acontecimientos de La Promesa, pero ocultando el próximo enlace del capitán de la Mata con Ángela. La noticia de la enfermedad letal de Petra cae como un jarro de agua fría tanto en el servicio, como entre los señores. Vera mantiene la distancia con Lope, que sospecha que va a volver a quedar con su hermano. ¿Estará en lo cierto? Manuel, por su parte, sigue desconfiando de Enora y no duda en ponerla a prueba. Un regreso inesperado sacude La Promesa: ¡Pía está de vuelta! Lo primero que pregunta la señora Adarre es dónde está Ricardo… ¿Descubrirá todo lo ocurrido?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 692 - Miércoles 8 de octubre

Mientras Petra lucha por su vida, Samuel emprende la búsqueda de un suero antitetánico que podría salvarla. Martina se entrega al cuidado de los niños de Catalina, generando fricciones con Jacobo. Pía enfrenta las consecuencias de la marcha de Ricardo, recibiendo frías reacciones de Santos y Cristóbal, aunque este último le restituye su puesto y accede a suprimir el sistema de faltas. Curro sufre al ver cómo Ángela se aleja cada vez más de él. Toño propone fijar la fecha de la boda, pero Enora esquiva la decisión, aludiendo a las normas de La Promesa. Manuel desenmascara ante Toño las mentiras de Enora sobre los planos. ¿Cuál será su reacción?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 693 - Jueves 9 de octubre

La noticia del paseo entre Ángela y Lorenzo llega a oídos de Leocadia, que reacciona de una manera inesperada hacia su hija. Inesperado será para Toño descubrir que Manuel tiene razón: Enora les está engañando. La pregunta es, ¿por qué? Leocadia le cuenta a Cristóbal la verdad sobre el detective: todo forma parte de su plan para hacerse con La Promesa. Lope sabe de las intenciones de Vera y sigue intentando que ella renuncie a su idea de volver a casa. ¿Lo conseguirá? Pía se enfrenta a Santos porque el chico sigue machacándola: como ama de llaves provisional le pone los puntos sobre las íes en un enfrentamiento sin precedente entre ellos.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 694 - Viernes 10 de octubre

Mientras Petra sigue entre la vida y la muerte, Curro convence a Ángela de pedir ayuda a Lorenzo, quien accede a gestionar un suero que podría salvarla. Enora manipula a Toño y logra convencer también a Manuel sobre sus razones para sacar los planos del hangar. Pía valora marcharse de La Promesa para buscar a Ricardo, pero sus compañeras logran disuadirla por el bien de su hijo. Vera, por su parte, se ausenta con engaños para visitar a su padre. Jacobo presencia un abrazo entre Martina y Adriano que denota la buena sintonía que hay entre ellos. Angela y Curro están desesperados y no saben qué medidas tomar. La joven suplica a su madre más tiempo, mientras Curro es sorprendido por Leocadia intentando robar un collar. ¿Cuáles serán las consecuencias?