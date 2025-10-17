'La Promesa', avance del capítulo del lunes 20 de octubre: Sospechas de embarazo y una farsa

En el capítulo de 'La Promesa' de este viernes, 17 de octubre, Curro, destrozado tras la petición de Leocadia de apartarse para que Ángela se case con Beltrán, no sabe cómo actuar. Lo que no se esperaba es que ese no es el único sacrificio que pretende la señora de Figueroa. Ahora, le ha propuesto que interceda para que esa boda se materialice.

El tiempo pasa y Leocadia espera que el lacayo actúe cuanto antes después de su petición de convencer a Ángela para que se case con el amigo de Jacobo. Curro no acepta semejante proposición en un primer momento, pero la señora de Figueroa le pone entre la espada y la pared: o convencer a Ángela o ir directo a la cárcel.

Adriano, pese a la nueva carta de Catalina, sigue sin tranquilizarse del todo, pero María Fernández trata de hacerle ver lo positivo. Lorenzo presiona a Leocadia con los preparativos de la boda y ambos emprenden la confección de la lista de invitados a pesar de que aún quedan tres meses.

Martina descubre que Leocadia ha contratado a un detective porque Adriano quiere darle la carta de Catalina para su investigación. Y Manuel y Toño, que siguen mosqueados con la desaparición de Enora, reciben en La Promesa la pieza que esperaban y ya pueden ensamblar el motor.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 700 - Lunes 20 de octubre

Adriano decide entregar la carta de Catalina al detective a través de Leocadia, pero la carta desaparece misteriosamente. Curro se arma de valor finalmente y propone a Ángela que se case con Beltrán para evitar su boda con el capitán, sin revelar que la idea viene de Leocadia.

Ángela rechaza el plan y empieza a sospechar que su madre está detrás de todo como efectivamente así es. Y Vera recibe una carta de su hermano Federico que la anima a valorar su nueva vida y apostar por Lope. Tras reflexionar, se reconcilia con él con un beso espontáneo y sincero.

Pía interroga a María Fernández por sus extraños síntomas y su comportamiento reciente, insinuando un posible embarazo, pero la doncella lo niega tajantemente.

Petra baja por primera vez a la zona de servicio tras su enfermedad y es recibida con frialdad por sus compañeros. Samuel le recuerda que su recuperación no cambia la realidad ni las relaciones en el palacio.

Manuel, por su parte, organiza el trabajo en el hangar y descubre que Enora finge su cojera, lo que provoca un enfrentamiento directo porque ya no hay dudas de que algo esconde.