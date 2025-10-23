'La Promesa': Avance de lo que pasará en el próximo capítulo, que La 1 de TVE aplaza por este motivo

María Fernández da el paso y le cuenta a Samuel lo ocurrido la noche en la que asistió a la verbena de Luján. Tuvo relaciones sexuales, consentidas eso sí, y está embarazada. Y no es la única persona que descubra su secreto en La Promesa… Enora confiesa a Manuel y a Toño que intentó vender la idea del prototipo del motor para ayudar económicamente a su tío.

Adriano admite a Martina que está más tranquilo tras entregar la carta al detective. Ella le aconseja centrarse en sus hijos. Y Leocadia pide a Petra que regrese al trabajo y recupere la gestión del servicio de La Promesa.

Ángela y Beltrán conversan sobre un caso legal y chocan radicalmente en sus posturas. La joven, totalmente superada por la situación, no da los pasos que se esperan de ella de cara al recién llegado.

*Este viernes, 24 de octubre, no habrá capítulo de 'La Promesa' con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del lunes 27 de octubre

Algo preocupa especialmente a Ángela, angustiada por los planes de boda con Lorenzo y por la intención de Leocadia de que contraiga matrimonio con Beltrán para impedir que haya casamiento con el capitán de la Mata. La muchacha se desahoga con Curro, siente que no puede más y que en cualquier momento va a estallar, haciéndole una confesión muy importante.

Simona y Toño conversan sobre la conveniencia de un matrimonio con Enora después de quedar al descubierto sus mentiras. La cocinera le hace preguntarse a su hijo si la joven merece o no su ayuda y le insta a no defraudar a Manuel después de todas las oportunidades que le ha brindado. Pero, finalmente, Toño y Manuel discutirán por Enora.

Jacobo y Martina entran en crisis mientras Pía, en una sincera conversación con Cristóbal Ballesteros, pide al mayordomo que no sea tan sumamente severo con Petra, pues, sin ninguna sensibilidad por su aún frágil estado, somete al ama de llaves a una presión excesiva.

María, que ha confesado que está embarazada, se siente indigna y sucia por lo que ocurrió la noche de marras en las fiestas de Luján. Pero Samuel, mostrándose comprensivo, intenta levantarle el ánimo para que no tenga esos pensamientos.

Leocadia confirma que la carta que recibió Adriano en La Promesa no es de Catalina. La señora de Figueroa dudaba de su autenticidad y, efectivamente, las sospechas se constatan. Entonces, ¿quién ha enviado esa carta y por qué? Leocadia tiene en mente a alguien.