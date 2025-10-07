'La Promesa', avance capítulo del miércoles 8 de octubre: Un desenmascaramiento y un giro con Petra

En 'La Promesa', Curro y toda la familia Luján observan destrozados la estrambótica y demencial pedida de mano del capitán de la Mata a Ángela. Adriano sigue sin levantar cabeza ante la falta de noticias de Catalina. Lo único que logra animarlo es saber que Leocadia ha contratado a un detective privado para dar con su paradero, pero es falso.

Por su parte, Martina escribe una carta a su madre Margarita contándole los últimos acontecimientos que han acaecido en La Promesa, pero ocultando el próximo enlace de Lorenzo con la hija de Leocadia de Figueroa, que ha aceptado su pedida.

Mientras, la noticia de la enfermedad letal de Petra cae como un auténtico jarro de agua fría tanto en el servicio como entre los señores. El doctor Salazar insiste en que el ama de llaves no tiene solución y que "va a morir" dado que el tétanos se encuentra en un estadio muy avanzado.

Vera mantiene la distancia con Lope, que sospecha que va a volver a quedar con su hermano. ¿Estará en lo cierto? Teresa le da pistas de que es así. En paralelo, Manuel, por su parte, sigue desconfiando de Enora y no duda en ponerla a prueba.

Por último, un regreso inesperado sacude La Promesa: ¡Pía está de vuelta por fin! Lo primero que pregunta la señora Adarre es dónde está Ricardo… No sabe que su amado se ha marchado de palacio como sacrificio para que ella pudiera regresar.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 692 - Miércoles 8 de octubre

Mientras Petra se encuentra entre la vida y la muerte, Samuel emprende la búsqueda desesperada de un suero antitetánico que podría salvarla. Es la única esperanza a la que aferrarse a pesar de que la infección se encuentra en un estadio muy avanzado.

Martina se entrega al cuidado de los niños de Catalina, generando fricciones con Jacobo. Y Pía enfrenta las consecuencias de la repentina marcha de Ricardo, recibiendo frías reacciones de Santos y Cristóbal, aunque este último le restituye su puesto de ama de llaves en relevo de Petra y accede a suprimir el sistema de faltas.

Curro, desgarrado, sufre al ver cómo Ángela se aleja cada vez más de él tras la pedida de mano de Lorenzo. Mientras, Toño propone fijar la fecha de la boda, pero Enora esquiva la decisión, aludiendo a las normas de La Promesa.

Entretanto, Manuel desenmascara ante Toño las mentiras de Enora sobre los planos. ¿Cuál será su reacción? Toño descubrirá así que el heredero de Luján tiene razón: Enora les está engañando. La pregunta es: ¿por qué motivo?