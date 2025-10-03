'La Promesa', avance capítulo del lunes 6 de octubre: El futuro letal de Petra y un repentino adiós

Los planes de fuga de Curro y Ángela de La Promesa se truncan tras el chantaje emocional de Leocadia. Por ello, el muchacho propone a la señora de Figueroa marcharse él lejos a cambio de que no acceda a que su hija se case con Lorenzo. Una conversación que acaba en un fuerte enfrentamiento, en el que ella golpea a Curro.

Por su lado, la marcha de Adriano sería terrible para todos después de lo de Catalina, por lo que Martina hará un último intento de convencerlo para que se quede en palacio. Sin efecto quedó la orden del marqués para que Pía volviese y Ricardo se da cuenta de que se queda sin opciones. Sin opciones de volver a casa de sus padres se queda Vera, después de que Lope y Federico trabajen juntos para impedirlo.

Mientras, Petra sigue empeorando y ninguno de los tratamientos parece hacer efecto. La medicación no es la adecuada porque no la han diagnosticado la enfermedad que realmente padece. Finalmente, el ama de llaves no aparece a trabajar y todos se temen lo peor: nadie se atreve a comprobar si sigue con vida en su habitación.

En paralelo, Curro, totalmente desesperado y abatido, ya no sabe qué más hacer para evitar la boda de Ángela y Lorenzo. Sabedor de que el capitán pretende casarse con Ángela para hacerle daño a él, solo le queda una opción: romper la relación. Antes, dan rienda suelta a la pasión por última vez.

Avance del capítulo 690 de 'La Promesa' del lunes 6 de octubre

En el servicio todos temen que Petra haya muerto. Sin embargo, aunque se encuentra con vida, su situación es crítica. El ama de llaves está cada vez más enferma, entre la vida y la muerte; y el doctor Salazar, desconcertado por su estado, confirma un diagnóstico fatal: sufre tétanos. No era tortícolis como se dijo en un principio y los efectos serán letales.

Tras la conversación con Martina, Adriano decide quedarse en La Promesa y acaba cediendo la gestión de las tierras a Leocadia y a Jacobo, por mediación de Martina.

Mientras, la repentina marcha de Ricardo sacude al servicio, sobre todo a Santos, que no entienden por qué y a dónde se ha ido. Por su parte, Curro exige a Cristóbal el regreso de Pía a La Promesa ahora que el criado ha abandonado palacio. ¿Lo conseguirá?

Vera rompe del todo con Lope tras perder el apoyo de su hermano para volver a casa de sus padres, los duques de Carril. Y en paralelo, Toño anuncia su futuro casamiento con Enora, pidiéndole a Manuel que sea su padrino de bodas al considerarle como un hermano.

Por último, la ruptura entre Curro y Ángela se vuelve definitiva, justo antes de que Lorenzo pida su mano en plena cena familiar. Tanto Curro como toda la familia Luján observan destrozados esta estrambótica y demencial pedida del capitán de la Mata.