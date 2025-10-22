José Manuel Parada regresa por sorpresa a 'Cine de barrio' 22 años después de su abrupto despido en TVE

José Manuel Parada es uno de los concursantes de la décima edición de 'MasterChef Celebrity' y con ello el presentador ha regresado a TVE después de que fuera despedido como colaborador de 'Mañaneros' y de 'D Corazón'. Sin embargo, el conductor volverá esta semana a un plató de La 1.

Y es que José Manuel Parada será uno de los invitados estelares del que fue su programa. El presentador regresará a 'Cine de barrio' 22 años después de su abrupta salida cuando RTVE decidió no renovarle su contrato tras el escándalo del vídeo que emitió el programa en el que aparecía Marujita Díaz en un desnudo integral.

Ahora, 22 años después, José Manuel Parada regresa a 'Cine de barrio' para celebrar por todo lo alto el 30 aniversario del programa que actualmente conduce Inés Ballester las tardes de los sábados en La 1 con Machús Osinaga como directora.

José Manuel Parada vuelve a 'Cine de barrio' por su 30 aniversario

Cabe destacar que además de Parada, 'Cine de barrio' también contará con Alaska como invitada. De este modo, el espacio reunirá en el plató a tres de los presentadores del formato en un especial en el que sin duda se rendirá homenaje a las otras dos conductoras del programa, Carmen Sevilla y Concha Velasco, que lo condujeron entre 2004 y 2010 y entre 2011 y 2020 respectivamente.

"Y el próximo sábado gran fiesta en @la1_tve para celebrar juntos el 30 aniversario de 'Cine de barrio'. No faltéis a la cita. Os esperamos con mucha ilusión. Pocos programas pueden presumir de cumplir esa edad", ha compartido el propio José Manuel Parada en su cuenta de Instagram.

Recientemente, en una entrevista en 20 minutos, el propio José Manuel Parada habló de su despido del célebre programa de TVE. "A día de hoy nadie me ha explicado el motivo por el que me echaron cuando éramos líderes de audiencia con datos que nunca jamás, en la larga historia del programa, se han vuelto a conseguir", recalcaba.

"La verdad es que no lo añoro porque ya forma parte del pasado, pero estoy muy orgulloso de haber creado un formato por el que pasaron los artistas más importantes de nuestro país", añadía al preguntarle por si echaba de menos ponerse al frente de 'Cine de barrio'.