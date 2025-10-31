Jorge Pérez y Alejandro Nieto sentencian lo mismo tras ganar Rubén Torres 'Supervivientes All Stars 2025'

Rubén Torres saldó su cuenta pendiente del 2024 y se proclamó ganador de 'Supervivientes All Stars 2025', imponiéndose a Tony Spina, Miri Pérez Cabrero y Jessica Bueno, el resto de finalistas. Y Jorge Pérez y Alejandro Nieto, ganadores de 'Supervivientes' en sus respectivas ediciones y participantes también de la anterior temporada del 'All Stars', han reaccionado con posiciones paralelas.

Tras alzarse con el cheque de 50.000€ que la organización ha otorgado al concursante "leyenda de leyendas" y, ante todo, con la gloria que supone ganar el reality más duro de la televisión, el guardia civil y el modelo han compartido sus impresiones.

"Enhorabuena querido Rubén Torres. A parte de buena gente, eres una bestia como superviviente. Campeón All Stars", han sido las palabras que ha escrito Jorge Pérez en un 'storie' de su cuenta oficial de Instagram. Así, el colaborador de televisión celebra que un perfil como el del bombero sea el elegido porque dignifica a un formato como 'Supervivientes'.

Al igual que Jorge, otro de los grandes nombres que han pasado por Honduras y que ocupa el palmarés de ganadores, Alejandro Nieto, también felicitó y aplaudió el triunfo de Rubén Torres. "Menos mal. Enhorabuena. Me alegro un montón porque has sido un titán", ha sentenciado.

Unas palabras que resumen muy bien el sentir generalizado de los espectadores de 'Supervivientes All Stars 2025', pues Torres ha batido todos los récords en las pruebas, con la mayor cantidad de collares de líder de la historia y ha representado el espíritu del concurso.

