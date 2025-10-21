Jordi Évole ve la película sobre el Franquismo que está en boca de todos y deja unas palabras atronadoras

Jordi Évole ha celebrado el éxito en cines de la película 'La Cena', protagonizada por Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia y Elvira Mínguez y dirigida por Manuel Gómez Pereira.

El largometraje versa sobre Franco y su deseo de celebrar su victoria en la Guerra Civil con un banquete en el Hotel Palace. Los actores citados, a través de sus personajes, deben organizarlo en tiempo récord, con el inconveniente de que los mejores cocineros de Madrid son republicanos a punto de ser ejecutados.

'La Cena', que ha sido recomendada por importantes rostros como Santiago Segura, se lanzó en los cines el pasado viernes, 17 de octubre, y se ha convertido en el estreno español del momento como la segunda película más vista del fin de semana, superando ya el medio millón de euros de recaudación.

"Me acabo de enterar de que La Cena ha sido la 2ª película más vista en cines este fin de semana. Y me ha hecho mucha ilusión", ha reaccionado en primer lugar Jordi Évole a través de sus redes sociales.

A continuación, el periodista explica por qué le parece una buena noticia, dejando una inapelable reflexión sobre esta comedia dramática que satiriza el Franquismo: "Porque me reí mucho viéndola y porque, entre risas, te das cuenta de lo patético que fue el Franquismo. Y lo cutre que es sentir nostalgia de aquello". Dos frases atronadoras que están generando debate. Su post arrasa con 2,5 mil 'me gusta' y subiendo.