Giro en Netflix: La sorprendente miniserie que le roba el liderazgo a 'Animal' pese a su reciente estreno

'Animal', la serie de Luis Zahera (Antón) y Lucía Caraballo (Uxía), ha permanecido varias semanas en el Top 1 de la categoría de series más vistas de Netflix en España. La comedia de la productora de Aitor Gabilondo (Alea Media) está siendo todo un éxito, con un dominio que no ha sido capaz de arrebatar ni otra de las grandes apuesta de la plataforma en octubre, 'Monstruo: La historia de Ed Gein', la tercera parte de la antología de terror creada por Ryan Murphy. Por ello, no es de extrañar que haya renovado por una segunda temporada.

Sin embargo, esa posición de liderazgo absoluto en nuestro país ha sido arrebatada en las últimas horas por la ficción probablemente más inesperada. Hablamos de 'El Monstruo de Florencia', una miniserie italiana que se estrenó el miércoles, 22 de octubre, que versa sobre un asesino en serie que conmocionó a la sociedad de Italia entre 1968 y 1985 y que es considerado como el caso Alcásser de este país.

A lo largo de cuatro únicos capítulos, disponibles al completo en Netflix, 'El monstruo de Florencia' es el nombre con el que los medios italianos decidieron bautizar a un asesino en serie responsable de ocho dobles homicidios. Todas las víctimas eran parejas jóvenes que se encontraban en coches en lugares aislados de las afueras de Florencia. El arma utilizada en todos los casos fue siempre la misma: una pistola Beretta calibre 22, lo que terminó de confirmar que se trataba de un mismo autor, o al menos, de alguien que seguía un patrón muy específico.

Durante décadas, la investigación fue incapaz de dar con un culpable. Hubo múltiples sospechosos, teorías conspirativas, grandes errores judiciales y pistas que se contradecían las unas con las otras. Y todo ello bajo el miedo que tuvieron durante 17 años los italianos y sobre todo los vecinos de Florencia de toda una generación.

Así está el ranking actual de Netflix

Pues bien, en apenas tres días de andadura en Netflix ya se ha convertido en la serie más vista del gigante del streaming, desbancando sorpresivamente a 'Animal', que ahora ha pasado a ocupar la segunda posición en el ranking. Un logro muy meritorio.

Completan el Top 10 la comedia 'Nadie quiere esto' (3), la nueva temporada de la 'Diplomática' (4), 'Reclutas' (5), 'Monstruo: La historia de Ed Gein' (6), 'Nadie nos vio partir' (7), 'Weiss y Morales' (8), el documental 'Guerra al Hampa' (9) y 'La casa Guinness' (10).