Frank Blanco deja una breve pero significativa frase tras ganar Juan del Val el Premio Planeta 2025

Juan del Val recibía hace casi una semana el Premio Planeta 2025 por la novela 'Vera, una historia de amor'. Se trata del galardón literario mejor dotado del mundo económicamente, a razón de un millón de euros. Y la controversia por este fallo ha sido máxima, con múltiples comentarios, entre ellos, el de Frank Blanco.

Lo cierto es que las críticas y memes no han cesado, cuestionándose la calidad literaria de Del Val y poniéndose en solfa la credibilidad y el prestigio del Premio Planeta al recaer nuevamente en un rostro de Atresmedia como ocurrió hace justo dos años con Sonsoles Ónega y su obra 'Las hijas de la criada'.

Recordemos que Planeta es el accionista mayoritario del grupo audiovisual propietario de Antena 3 y La Sexta, en el que Juan del Val trabaja como colaborador de 'El Hormiguero' de Pablo Motos o 'La Roca', el programa que conduce su mujer Nuria Roca en fin de semana.

Si bien, han sido muchas las reacciones de escritores y críticos literarios como Rafael Narbona o Esteban Navarro Soriano -en clave muy negativa- o de figuras televisivas y del mundo del periodismo como Jordi Évole, Pedro Ruiz, Kiko Matamoros, Rosa Villacastín, Máximo Pradera, Javier Olivares, Esther Vaquero o Antonio Maestre.

Y a todas ellas hay que sumar la de Frank Blanco. El expresentador de 'Tardear' en Telecinco dejaba un post muy particular en su perfil oficial de la red social de Elon Musk. "Buenos días a todos menos a Juan del Val", escribía sin cortarse tras conocerse la concesión del Premio Planeta al polémico tertuliano. Una frase breve pero significativa que vendría a dejar claro lo que piensa.