El talismán José Coronado salta como actor estelar para esta serie de Telecinco en prime time

José Coronado será el invitado estrella del séptimo capítulo de 'La Agencia', la comedia de Telecinco en la noche de los miércoles basada en la exitosa ficción francesa 'Call my agent' y con Javier Gutiérrez, Manuela Velasco, Marta Hazas y Carlos Bardem al frente de su reparto principal.

Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso, Goya Toledo, Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo completan el elenco artístico de esta ficción creada por Daniel Écija y producida por The Good Mood (Mediawan), que ofrece una mirada desconocida al mundo del espectáculo desde la perspectiva de quienes trabajan en su trastienda: los representantes.

En cada capítulo de los trece que componen la temporada la trama es autoconclusiva y cuenta con un cameo especial. Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Silvia Abril y Ernesto Sevilla son los actores que han hecho o harán una aparición estelar en 'La Agencia'.

Y en el episodio de este miércoles, 22 de octubre, le toca el turno a José Coronado, talismán de Telecinco en sus apuestas de ficción. La productora de la película que protagoniza Coronado contactará con la agencia Rebecca Talent con una inquietud urgente: el actor se niega a usar un especialista y quiere rodar él mismo una peligrosa escena de acción.

José Coronado y Gabi llegarán al límite 💥 Pero tanto, que la continuidad de su relación laboral penderá de un hilo 😱



🎬 #LaAgencia el miércoles a las 23:00h nuevo episodio en #Telecinco | https://t.co/OTEBaj1QZx pic.twitter.com/SjMsQNNcX3 — Telecinco (@telecincoes) October 19, 2025

Gabi (Javier Gutiérrez), su agente de toda la vida, sabe que hacerle cambiar de opinión no es tarea fácil, pero intenta convencerlo de que ese afán suyo por actuar en las escenas de acción debe terminar. Sin embargo, José Coronado se muestra inflexible. "La película vive o muere en esa secuencia", advierte.

Ante la insistencia de Gabi, Coronado decide cortar por lo sano y despedirlo como representante. Mientras tanto, Andrea (Manuela Velasco) empieza a sospechar que Asier (Andrés Velencoso) le está siendo infiel, lo que la lleva a actuar de manera impulsiva y a cruzar límites que nunca habría imaginado.

Por su parte, Matías (Carlos Bardem) y Victoria (Goya Toledo) preparan su aniversario, una celebración que reúne a compañeros y a gente de la industria. Todo está listo para que la velada sea perfecta, pero un secreto que sobrevuela la fiesta amenaza con hacer saltar todo por los aires.