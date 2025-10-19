El público dicta esta sentencia a 'Un fantasma en la batalla' tras su estreno en Netflix y la crítica se repite

'Un fantasma en la batalla' ocupa el primer puesto en la categoría de películas más vistas en Netflix pocas horas después de su lanzamiento y el público está dictando su veredicto a un thriller político y policiaco cuya dirección corre a cargo de Agustín Díaz Yanes.

Grabada íntegramente en el País Vasco español y francés y con una trama inspirada en la mayor operación encubierta contra la banda terrorista ETA, el film está protagonizado por Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil.

'Un fantasma en la batalla' se sustenta en las experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista y se cimenta en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000; en los que Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil, lo deja todo para hacerse pasar por miembro de ETA. Arriesgando su vida, permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la organización terrorista con el objetivo de localizar los zulos que tenía escondidos en el sur de Francia.

La crítica especializada dejó titulares como los siguientes tras su estreno en cines: "Un thriller modélico, vibrante y hondo" (El Mundo), "La vuelta a lo grande de Agustín Díaz Yanes" (Cadena SER), "Una magnífica lección de cine" (ABC) o "Una fotografía y una factura impecables" (Cinemanía).

Así habla la crítica de 'Un fantasma en la batalla'. Protagonizada por Susana Abaitua, la película de Agustín Díaz Yanes y los productores de 'La sociedad de la nieve' ya está disponible en Netflix tras su paso por el Festival de San Sebastián y las salas de cine. pic.twitter.com/wJfx8PCOsd — Netflix España (@NetflixES) October 17, 2025

¿Cómo está valorando el público 'Un fantasma en la batalla'? Te lo contamos

¿Y el público? ¿Cómo está valorando 'Un fantasma en la batalla'? Pues bien, tras su estreno son muchas las reacciones que se están registrando. "De lo mejor que he visto -y mira que se ha hecho cine y series en los últimos años- sobre el terrorismo de ETA. Para empezar, es una película creíble. No obvia, no endulza, transmite. Y Susana Abaitua no es buena, es buenísima", sostiene el periodista Jabier Izquierdo. Precisamente, sobre el papel de Abaitua, la actriz protagonista, son muchos los que apuntan que su interpretación es "brutal".

"Susana Abaitua se marca un papelazo y Díaz Yanes dirige con mucha cabeza"; un drama bélico, sólido y distinto", "un peliculón", "buena elección para ver este fin de semana", "sobrecogedora" o "pocas veces he pasado tanta tensión viendo una película como con el final de 'Un fantasma en la batalla'" son algunos de los comentarios más destacados.

Por otro lado, hay quienes hacen comparaciones con 'La Infiltrada' (2024) de Carolina Yuste y Luis Tosar, que recordemos que se llevó el Goya a mejor película junto a 'El 47' en la pasada edición de la fiesta del cine español. Sin embargo, se complementan muy bien a juzgar por las opiniones.

"Es una lección de lujo de esa memoria histórica que algunos quieren borrar y otros olvidar. Pese al evidente paralelismo con La infiltrada son dos obras distintas, completas, e igual de reveladoras", se señala. "Un enfoque diferente a La Infiltrada, pero el desarrollo y la combinación con las imágenes de archivo a mi me ha resultado más interesante", afirma otro espectador.

‘Un fantasma en la batalla’, en Netflix.



De lo mejor que he visto -y mira que se ha hecho cine y series en los últimos años…- sobre el terrorismo de ETA. Para empezar, es una película creíble. No obvia, no endulza, transmite. Y Susana Abaitua no es buena, es buenísima. — Jabier Izquierdo (@JabierIzquierdo) October 18, 2025

Muy buena la última de Agustin Díaz Yanes, 'Un fantasma en la batalla' refleja impecablemente la lucha de la Guardia Civil contra eta.

Eso sí, me sigo poniendo malo con aquella puta burguesía vasca tan cómplice y tan cobarde. Malditos sean. — Carlos M🇪🇸🙏🇮🇱 (@illoilloilloooo) October 18, 2025

En "Un fantasma en la batalla", (2025), Díaz Yanes dirige sin concesiones, dibujando un paisaje donde la traición y la culpa se confunden.

Susana Abaitua encarna a la infiltrada con una distancia temblorosa, una máscara que amenaza con romperse en cada mirada.

Los archivos… pic.twitter.com/v5Gaelro2Y — jstewarthater 🐢🐢🐢 (@jstewartxx22) October 18, 2025

#UnFantasmaEnLaBatalla sorprende por cómo combina escenas reales y ficción sin que notes la diferencia.

Susana Abaitua se marca un papelazo y Díaz Yanes dirige con mucha cabeza.

Un drama bélico sólido y distinto.

⭐️ 7/10 en Netflix.



Me fascinaron algunas escenas 🤌🏻 pic.twitter.com/iapB40f5Bw — El Templo del Geek 🎬🍿#SpiderMan #GenV (@templo_del_geek) October 18, 2025

#UnFantasmaEnLaBatalla es lo mejor que ha dirigido Agustín Díaz Yanes. Mira de tú a tú a 'La infiltrada', aquí con un tono más documental y una historia más libre para relatar muchos años de lucha contra ETA. Qué bien todo: Susana Abaitua, los secundarios, ambientación... #cine🇪🇸 pic.twitter.com/HzPwghGrcV — Ramón Lozano (@ramon_lozano) October 17, 2025

Anoche vi Un fantasma en la batalla y me pareció un peliculón. Tiene un par de estallidos de violencia en coches y WOW — Óscar Rus (@OscarRusVicente) October 18, 2025

Magnifica la película de Agustin Díaz Yanes. ‘Un fantasma en la batalla ’ es una lección de lujo de esa memoria histórica que algunos quieren borrar y otros olvidar. Pese al evidente paralelismo con ‘la infiltrada’ son dos obras distintas, completas, e igual de reveladoras. pic.twitter.com/VW9QLMNShl — Francisco Sierra (@fsierra) October 17, 2025

Tremenda pelicula un fantasma en la batalla y con todas las imagenes reales que van poniendo — Andaira 🎺 (@BigA10090) October 18, 2025

Ya tenéis en Netflix 'Un fantasma en la batalla'. Buena elección para ver este fin de semana.



Si os gustó 'La infiltrada', de temática muy similar, también os gustará esta película de Agustín Díaz Yanes. pic.twitter.com/XUHdi4JxFW — José Antonio Reina (@JAReinaGonzalez) October 18, 2025

Vista “Un Fantasma en la Batalla”

Me ha gustado muchísimo. Un enfoque diferente a La Infiltrada, pero el desarrollo y la combinación con las imágenes de archivo a mi me ha resultado más interesante

Susana Abaitua, brutal — conVdeVi 🍂🍁🌲🍉 (@conVdeVi) October 17, 2025

Acabo de ver Un Fantasma En La Batalla.

Gran película. Sobrecogedora. Además aquellos años 90 son los de mis años universitarios y todo lo que pasó con ETA marcó mucho. La película me ha transportado a las sensaciones de esa época. Me emocionaba por momentos. pic.twitter.com/8xx3w1oV5B — Daniel (@EmerjoAlOcaso) October 17, 2025

#UnFantasmaEnLaBatalla te mantiene en tensión narrativa hasta el final, sin darte un segundo de respiro, la interpretación de #SusanaAbaitua es extraordinaria. La escena final corriendo de ese lugar hace que Susana te traslade esa angustia, ese temor y ese miedo. @NetflixES pic.twitter.com/29xJZ4IHnU — Miguel Ángel Daza (@miguelangeldaza) October 19, 2025

Pocas veces he pasado tanta tensión viendo una película como con el final de “Un fantasma en la batalla”.

Me ha parecido fantástica. — e. (@3lvira) October 17, 2025