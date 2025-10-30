'De Viernes' anuncia sus 4 invitados de esta semana con una entrevista buscada y un regreso a Telecinco

'De Viernes' ha avanzado a los cuatro rostros que se sentarán en el plató esta semana junto a Santi Acosta y Beatriz Archidona así como al equipo habitual de colaboradores. Y entre ellos, el programa de Telecinco ha cerrado una entrevista muy buscada por todos los medios: la del promotor de Andy y Lucas tras la guerra abierta entre ambos después de su separación.

La primera en sentarse en el sofá de los invitados será Lydia Lozano. Tras dos semanas ausentándose de su puesto como colaboradora por el ingreso hospitalario de su marido y tras salir a la luz unas fotos suyas rota de dolor en las inmediaciones del hospital, la periodista regresa al plató de 'De Viernes' para abordar el duro trance que está afrontando por la situación límite de salud que atraviesa Charly, al que está muy unida tras más de 35 años de matrimonio. Después ocupará su sillón como colaboradora.

Tras ser expulsada en la recta final de 'Supervivientes All Stars', Gloria Camila Ortega volverá al plató de 'De Viernes' para valorar por primera vez todo lo que ha sucedido en su familia durante su estancia en Honduras así como la reaparición televisiva de su sobrina Rocío Flores y las recientes entrevistas concedidas al programa por su tío Amador Mohedano. Además hará balance de su paso por el reality y su reencuentro con Iván González.

'De Viernes' entrevistará al promotor de Andy y Lucas

Esta semana, 'De Viernes' ha conseguido cerrar una de las entrevistas más buscadas por los medios. Álvaro Molina, promotor de Andy y Lucas, se sentará por primera vez en un plató de televisión para revelar muchos de los secretos de la carrera del famoso dúo musical, que se acaba de despedir de los escenarios tras 22 años juntos.

Molina, cuya expareja le fue infiel con Lucas, relatará polémicos episodios del pasado del grupo y abordará la verdadera relación entre los dos artistas y los motivos que les han llevado al distanciamiento y a la guerra abierta que hay entre ambos.

Por último, Jorge González, uno de los concursantes de 'Bailando con las estrellas' visitará el plató de 'De Viernes' junto Gemma Domínguez, con quién está formando una de las parejas más brillantes del talent. El concursante repasará su carrera artística y en televisión, se referirá a algunos episodios de su pasado y hará balance de su participación en el concurso, donde está protagonizando también emotivos momentos como el pasado sábado cuando recordó el bullying que sufrió junto a Jesús Vázquez.