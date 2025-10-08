Cuántos capítulos tiene en total 'Sin Gluten' y de qué trata la nueva serie que estrena TVE

TVE estrena este miércoles 8 de octubre 'Sin gluten', su nueva apuesta de ficción para el prime time después de 'La Revuelta'. Se trata de una comedia creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, cocreadora de 'Machos Alfa' y guionista de 'La que se avecina', tal y como la propia cadena ha promocionado sin miedo a hablar de series de la competencia.

'Sin gluten' narra la historia de un chef de éxito que baja a los infiernos, interpretado por el actor Diego Martín. Humor, amor, ternura y diversidad de edades y culturas se dan la mano en esta comedia fresca y gamberra producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video.

'Sin Gluten' reúne a un elenco coral que incluye a Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

La nueva comedia de TVE cuenta con ocho episodios de 45 minutos aproximadamente. Sin embargo, La 1 ha optado por un plan de emisión especial pues ofrecerá la serie en cuatro noches a doble capítulo cada semana. Mientras que 'Sin gluten' también llegará a Prime Video este viernes 10 de octubre.

'Sin gluten' es una historia intergeneracional donde los fogones se convierten en escenario de transformación personal y de segundas oportunidades. A través de las clases en la escuela, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vida.

¿De qué va 'Sin gluten'?

Fernando Tejero y Diego Martín en 'Sin gluten'.

Ricardo (Diego Martín), un prestigioso chef, cae en desgracia tras viralizarse un vídeo donde insulta, borracho, a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre y a aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando era un adolescente rebelde.

Entre alumnos indiferentes y profesores hostiles, encuentra consuelo en el alcohol. La amenaza de un posible despido debido a un incidente en una clase le obligará a usar la excusa de su rehabilitación para evitarlo.