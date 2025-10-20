Así es 'El cuco de cristal' en Netflix: Primer avance, reparto y día de estreno de la adaptación de Javier Castillo

Tras 'La chica de nieve' y 'El juego del alma', su continuación, Netflix ha adaptado otro éxito literario del popular escritor Javier Castillo, llevando así de nuevo una de sus apasionantes novelas negras a la pantalla. Titulada 'El cuco de cristal', llegará a la plataforma de streaming el próximo viernes, 14 de noviembre.

La fecha de lanzamiento ya fue adelantada hace unas semanas, pero no ha sido hasta este lunes cuando hemos conocido el teaser tráiler y el póster oficial de esta miniserie que constará de seis capítulos producidos en colaboración con la compañía Atípica Producciones.

'El cuco de cristal' es un bestseller del escritor español Javier Castillo, con hasta 2.500.000 de ejemplares vendidos. Una cifra que da idea de que, convertido en producto audiovisual, tiene visos de dar la campanada en Netflix tras su estreno. Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig ('La chica de nieve', 'Estoy vivo') son los encargados de esta adaptación y Laura Alvea ('Ánimas') y Juan Miguel del Castillo ('La novia gitana') corren a cargo de la dirección.

En cuanto a su reparto, la miniserie está protagonizada por un elenco de lujo integrado por Catalina Sopelana ('El jardinero', 'El vecino', 'Entrevías'), Alex García ('Sagrada familia', 'El inmortal'), Itziar Ituño ('Berlín', 'La casa de papel'), Iván Massagué ('El hoyo'), Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas', 'Élite') y Tomás del Estal ('Clanes').

Sinopsis y teaser tráiler de 'El cuco de cristal': Un pueblo, once desapariciones y una historia que desenterrar

El cuco de cristal narra la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante.

Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre.