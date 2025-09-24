Tras 'El refugio atómico', se estrena esta serie relacionada de solo cinco capítulos en esta plataforma

Tras el boom de 'El refugio atómico' en Netflix, que no ha cumplido con las expectativas tal y como publicamos, llega una trepidante serie a la plataforma SkyShowtime llamada 'Atomic'. Además de guardar similitudes en el nombre, la trama aborda una amenaza nuclear, lo que recuerda inevitablemente a la ficción protagonizada por Miren Ibarguren. El estreno tendrá lugar este próximo viernes, 26 de septiembre.

En El Televisero te contamos todo lo que necesitas saber sobre la nueva serie, una estimulante odisea del aclamado guionista Gregory Burke que se contará en cinco capítulos. El reparto principal lo integran Alfie Allen, Shazad Latif, Samira Wiley y Avital Lvova.

'Atomic' es una adaptación del libro de no ficción 'Atomic Bazaar', autoría del periodista de Vanity Fair William Langewiesche. Dicho libro explora la amenaza global de la producción de armas nucleares y cómo lo que está en juego en la actividad nuclear patrocinada por el Estado ha alcanzado niveles aterradores.

'Atomic', la nueva serie de SkyShowtime

Está ambientada en el norte de África; el rodaje tuvo lugar en Marruecos en mayo de 2024. El enclave en el que se desarrolla la historia es un personaje más en una ficción que sigue al narcotraficante Max y al enigmático forastero JJ mientras son arrastrados a una caótica misión de alto riesgo en la que nunca pensaron ni debieron involucrarse. Y la misión es traficar uranio altamente enriquecido a través del norte de África y Oriente Medio, con la CIA, el MI6 y una red global de fuerzas opuestas acechándoles.

Liderando la carga de la CIA está la científica altamente calificada y oficial de cobertura no oficial Cassie Elliott. Convencida de que Max y JJ están aliados con extremistas violentos, su implacable persecución los pone a todos al borde del abismo, revelando que nada es lo que parece y que todos tienen un motivo oculto.

Sinopsis y tráiler oficial de 'Atomic'

Max es un narcotraficante de espíritu libre que recorre Oriente Medio, y Mohammed es un hombre atormentado por su pasado que huye de quienes están decididos a matarle. Desesperados por encontrar la redención, sus caminos convergen en el desierto de Libia cuando se ven envueltos en el complot de un cártel venezolano para transportar uranio con el que fabricar una bomba nuclear.

Max y Mohammed se ven atrapados en una peligrosa red de contrabando. Cuando descubren que la operación podría desencadenar una amenaza nuclear, deben tomar una decisión crucial: salvar sus propias vidas o arriesgarlo todo para detener el inminente lanzamiento de la bomba.

En su huida, tendrán que esquivar tanto a las agencias internacionales que los persiguen como a los despiadados traficantes que no se detendrán hasta silenciarlos.

Fecha de estreno: 26 de septiembre